وصفوه بـ "غير لائق".. سر الهجوم على نائبة بريطانية بسبب فستانها

كتبت مريم بدر الدين

تعرضت نائبة برلمانية بريطانية تراسي برابين، لهجوم قوي، بعد حضورها بفستان مكشوف الكتف داخل مجلس العموم البريطاني، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق عليها ووصف الفستان بـ"غير اللائق".

واضطرت برابين إلى الإعتذار بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها ما جعلها تظهرعلى قناة "بي بي سي" في برنامج " Breakfast this morning"، وقالت إنه "كان بإمكانها تجاهل النقد لكنها شعرت بمسؤولية التراجع"،وفقا لصيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت: "أنا في وضع متميز، يمكنني أن أتخلص منه ولكنني، أشعر أنه من مسؤوليتي أن أرد من أجل النساء اللاتي ليست لديهن قوة".

كما كتبت عبر حسابها بموقع "تويتر" :"مرحبا، عذرا ليس لدي الوقت لأرد على جميع تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لكنني أؤكد أنني لست خبيثة، لست في حالة سكر أو لست مستعده لرضاعة طفلى"، مطالبة بالاستماع إلى ما تقوله النساء وليس لما يرتدينه.

وأكدت نائبة البرلمان المتهمة باختيار ملابس غير لائقة بالبرلمان، إنها لن تغيير طريقة ارتدائها للملابس، ولن تغير ذوقها، وإن أتاحت لها فرصة الاختيار مرة جديدة، ستختار الفستان ذاته الذي ارتدته للجلسة البرلمانية، على الرغم ما تعرضت له من انتقادات.

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ومن ناحية أخرى وافق مجلس العموم البريطاني نهائيًا على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وكان مجلس العموم البريطانى، رفض تغييرات أجراها مجلس اللوردات على تشريع يتعين إقراره لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، وأشار رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أنه لن يقبل أى تغيير لمشروع قانون بريكست الذى سيُفّعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى اعتبارا من 31 يناير وذلك فى مواجهة مشرعين يقولون إنه شدّد شروطه.

كان مجلس اللوردات قد أجرى تغييرات عديدة على التشريع أول الأسبوع الحالى شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.