وزير الدفاع المالى يبحث مع وفد عسكرى فرنسى تطوير التعاون الثنائى

بحث وزير الدفاع المالى اللواء إبراهيم ديمبلى، اليوم الخميس، مع وفد فرنسى برئاسة الجنرال تيرى مارشان مدير إدارة التعاون الأمني والدفاع الفرنسى، سبل تطوير التعاون العسكرى الثنائي.

وذكرت القوات المسلحة المالية - فى بيان - أن المباحثات ركزت على تطور التعاون العسكرى فى مكافحة الإرهاب.

وقال المسئول العسكري الفرنسى - وفقا للبيان - إن التعاون العسكرى بين فرنسا ومالي في حالة جيدة، مضيفا أن العام الجاري سيكون عامًا حاسمًا بالنسبة لمالي ويجب أن تجمع فرنسا ومالي دائما جهود مكافحة الإرهاب.

تأتي زيارة الوفد الفرنسي وسط هجمات شبه يومية من الجماعات الإرهابية تسببت خلال الشهر الجاري في مقتل وإصابة مئات الجنود والضباط.

أصيب 6 جنود من الجيش المالي، اليوم الخميس، إثر تعرضهم لهجوم من الجماعات الإرهابية، في منطقة (اديانغورو) وسط مالي.

وأوضح الجيش، في بيان اليوم، أنه تم نقل الجنود الجرحى إلى المستشفى، وتم تسجيل خسائر مادية، مشيرا إلى أنه تم استعمال الطيران الحربي في ملاحقة الإرهابيين.

وكان المتحدث باسم الجيش فى مالى ديران كونى، قال يوم الخميس الماضى إن 19 جنديا قتلوا وأصيب خمسة آخرون فى هجوم على معسكر للجيش فى وسط البلاد قبل فجر اليوم الأحد. ولم تتضح على الفور هوية المهاجمين. وتنشط جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة وغالبا ما تنفذ هجمات على الجيش والمدنيين.