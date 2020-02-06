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واشنطن بوست:6 مختبرات فقط بالقارة الأفريقية مجهزة لفحص كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 01:38 م
واشنطن بوست:6 مختبرات فقط بالقارة الأفريقية مجهزة لفحص كورونا مخاوف من استعداد أفريقيا لكورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة واشنطن بوست إنه على الرغم من وجود 1.2 مليار نسمة يعيشون فى قارة أفريقيا، لكن لا يوجد سوى ست مختبرات فقط بالقارة مجهزة لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا الجديد الذى ينتشر بشكل واسع فى عدد من دول العالم.

 

 وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما اشتبهت السطات فى كوت ديفوار الشهر الماضى فى أول إصابة بالفيروس فى أفريقيا، قام الأطباء بإرسال عينة من الشخص المصاب، وهو طالب جامعى، إلى أقرب مختبر مجهز، وكان يقع على بعد 4500 إلى الشمال فى باريس.

 

 وقال المسئولون إن انتظار النتائج، التى جاءت سلبية، سلط الضوء على الحاجة إلى توسع سريع فى قدرات الفحص والاختبار فى القارة، التى يسارع مسئولو الصحة فيها للاستعداد لاحتمالات وصول كورونا.

 

 ولا يوجد أى حالة إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل فى الدول الأفريقية الـ 54 حتى الآن، إلا أن خطر تفشى المرض كبير، بحسب ما قال مسئولو منظمة الصحة العالمية. وتعد أفريقيا موطن 1.2 مليار شخص ، بينهم ما يقدر بمليون صينى الذين يعملون فى مجال التجارة والبناء والنفط والتعدين، وهو ما يمثل اختبار لعلاقة بكين التى تزداد قربا مع السنغال ونيجريا وإثيوبيا وغيرهم.

 وتعيد رحلات الطيران ألف شخص على الأقل يوميا من الصين إلى القارة. لكن حتى هذا الأسبوع ، كانت ستة مختبرات فقط قادرة على فحص كورونا. وفى الولايات المتحدة، تم إجراء الفحوص الخاصة بكل الحالات فى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حتى الأربعاء قبل إرسالها إلى أكثر من 100 من المختبرات بالولايات.

 وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم فى تصريحات يوم الأربعاء مبعث القلق الأكبر يتعلق بإمكانية انتشار الفيروس فى دول لديها أنظمة صحية عيفة تغيب فيها القدرة على تحديد الفيروس.

 

 


فيروس كورونا

الصين

افريقيا

مختبرات كورونا

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