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نقل مجمع مواقف مركز أبو حماد بالشرقية لتوسعة مدخل المدينة

الخميس، 06 فبراير 2020 05:24 م
نقل مجمع مواقف مركز أبو حماد بالشرقية لتوسعة مدخل المدينة جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعاً موسعاً مع اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد، واللواء ماهر عمر مدير الإدارة العامة للمواقف، وهانى عقل مدير الشئون القانونية بالديوان العام، وأصحاب قطعتى أرض بمدينة أبو حماد الأولى بمساحة فدان و8 قيراط، بطريق الـ 6 عيون، والثانية بمساحة 8 قيراط خلف قصر الثقافة القديم لبحث إمكانية إقامة مجمع مواقف مطور عليهما لخدمة أهالى المدينة ولاستكمال خطة تطوير وتجميل مدخل مدينة أبو حماد لاستعادة الوجه الجمالى والحضارى لها.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على استخدام مجلس مدينة أبو حماد لقطعتى الأرض بنظام الإيجار الأولى يقام عليها موقف لخدمة سيارات خط القاهرة بلبيس التل الكبير ، والثانية موقف لخدمة سيارات خط أبو حماد الزقازيق.

وأوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد أن الهدف من إقامة موقف مجمع إخلاء منطقتى كوبرى المركز والسمك ومدخل المدينة من ناحية الزقازيق، وطريق عمرو بن العاص ومدخل الشيخ أبو حماد من المواقف العشوائية للسيارات وخلق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدينة بما يتوافق مع المحاور المرورية الجديدة واستكمالاً لخطة تطوير وتجميل المدينة.

يذكر أنه جارى أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة أبو حماد من ناحية مدينة الزقازيق والتى ستساهم فى فك الاختناقات المرورية بتلك المنطقة والتى عانت لفترات طويلة من الإهمال وعدم الاهتمام وكذلك لاستيعاب السيارات القادمة إلى مدينة أبو حماد والمتجهة لمدينه الزقازيق، رصف وتطوير شارع عمرو بن العاص، ونقل محولات الكهرباء من الشارع والتى كانت تمثل عائقاً أمام تنفيذ الأعمال بالمحور المرورى الجديد ، تنفيذ خط الطرد بالشارع لتوفير مشروع صرف صحى آمن وسليم للمواطنين ، و أعمال توسعة خليج الشون بعد أن انتهت هيئة المساحة من الفصل فى الملكيات الخاصة بتلك المنطقة لإقامة المحور المرورى الجديد من مدخل العراقى حتى المدرسة الثانوية ليساهم وبشكل كبير فى فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

 

 


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