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مطار مرسى علم يكرم رجال الشرطة تقديرا لجهودهم فى تحقيق رسالة الأمن ..صور

الخميس، 06 فبراير 2020 09:47 ص
مطار مرسى علم يكرم رجال الشرطة تقديرا لجهودهم فى تحقيق رسالة الأمن ..صور مطار مرسى علم يكرم رجال الشرطة تقديرا لجهودهم
كتبت رحاب نبيل

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نظمت إدارة مطار مرسي علم الدولى احتفالية لتكريم رجال الشرطة العاملين بالمطار بجميع تخصصاتها ( امن الموانئ - الجوازات - السياحة - البحث الجنائي - الأمن الوطني )، تقديراً للجهود البارزة التى يبذلها العديد من رجال الشرطة لتحقيق رسالتهم السامية فى استقرار وأمن المجتمع ، وذلك بتوجيهات المهندس حسام الخرافي الرئيس التنفيذي وتعليمات اللواء هاني عقاب رئيس مجلس الاداره.

صرح عماد أمام مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمطار، أن اللواء طارق تبان مدير مطار مرسي علم الدولي حرص خلال الاحتفالية علي تقديم شهادات تقدير لجميع رجال الشرطة بالمطار تقديرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن، مشيداً بالتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة لحماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به رجالها من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية التى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، جاء ذلك بحضور العميد ثروت يحي مدير شرطة أمن المواني، ومدير الجمارك ،والكابتن محمد صالح مدير عمليات المطار ومدير الحجر الصحي وعدد كبير من العاملين بالمطار.

يذكر أن سلطات مطار مرسى علم الدولي بدأت منذ يومين في تنفيذ مشروع تركيب جهاز الأشعة المقطعية والمنظومة الجديدة للسيور بالمطار، وذلك تحت إشراف وفد من شركة «رابيسكان» الإنجليزية، حيث يعتبر المشروع نقلة أمنية كبيرة فى مجال اكتشاف المتفجرات ومكافحة الإرهاب، حيث حرص المهندس ماهر العطار مدير عام الشئون الفنية والهندسية بشركة إيماك مرسى علم لتشغيل وإدارة المطارات، على مرافقة وفد الشركة الإنجليزية لمتابعة إجراءات التنفيذ.

وأشاد ريتشارد ستيفن رئيس الشركة الإنجليزية، بالأعمال التى تتم بالمطار، حيث تصل تكلفة مشروع جهاز «CTX» وملحقاته لإجمالي 60 مليون جنيه، على أن يتم بدء التشغيل خلال النصف الأول من العام الحالى.

مطار مرسى علم يكرم رجال الشرطة تقديرا لجهودهم (1)
 

 

مطار مرسى علم يكرم رجال الشرطة تقديرا لجهودهم (2)
 

 

مطار مرسى علم يكرم رجال الشرطة تقديرا لجهودهم (3)
 

 

مطار مرسى علم يكرم رجال الشرطة تقديرا لجهودهم (4)
 

 

مطار مرسى علم يكرم رجال الشرطة تقديرا لجهودهم (5)
 

 

مطار مرسى علم يكرم رجال الشرطة تقديرا لجهودهم (6)
 

 


مطار مرسي علم

رجال الشرطة

شركة ايماك مرسي علم

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