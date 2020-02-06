كتبت فاطمة شوقى

قال المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية، ورئيس الحكومة الإيطالية الأسبق، باولو جينتلونى إن "فيروس كورونا سيؤثر على القطاع الصناعى فى أوروبا حسب مدة انتشاره".

وأضاف جينتيلونى فى تصريحات من بروكسل، أن "الفيروس الجديد الذى تم كشفه فى الصين سيكون له بالتأكيد تأثيرات على سلاسل القيم المرتبطة بالعديد من الصناعات، بما فى ذلك تلك الأوروبية"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وذكر المفوض الأوروبى مستدركا، "لكن من المبكر تحديد حجم هذا الوقع لأنه سيعتمد كثيراً على المدة التى سيستغرقها تباطؤ النشاط الإنتاجى فى الصين، الناشئ عن انتشار الوباء والتدابير المتخذة لاحتوائه".

وفى السياق نفسه قال مسؤول في قطاع صناعة الملابس والأزياء الإيطالى إن القطاع يتوقع تراجعا فى الأرباح بنسبة 1.8% فى النصف الأول من العام الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد الذى سيؤثر على المبيعات وحذرت شركة صناعة الحلى الدنماركية باندورا من أن الأعمال فى الصين وصلت لحد التوقف.

وقالت أيضا بعض أبرز الماركات إنها أغلقت متاجرها فى الصين، أكبر سوق فى العالم لمنتجات الرفاهة، مما زاد المخاوف من أن القطاع قد يتكبد خسائر فادحة فى المبيعات إذا لم يتم احتواء المرض سريعا.

وقال كارلو كاباسا رئيس الغرفة التجارية للأزياء فى إيطاليا إن انتشار المرض سيتسبب فى انخفاض عائدات القطاع الإيطالى بنسبة 1.8 % فى الأشهر الستة الأولى من العام، أغلبه فى الربع الأول.

وتأتى إيطاليا فى المرتبة الثانية مباشرة لفرنسا بين الدول الأوروبية في مبيعات السلع الكمالية وبها مقرات علامات تجارية كبرى وشهيرة مثل برادا وأرمانى ومونكليه.

وحقق القطاع عائدات وصلت إلى 90 مليار يورو فى العام الماضى بما يمثل نحو 5%من الناتج الإجمالى المحلى فى ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو وفقا لبيانات الغرفة التجارية للأزياء فى إيطاليا.

وقال كاباسا "التأثير الاقتصادى الكامل لا يمكن تقديره بعد لكن سنكون محظوظين إذا حقق القطاع نموا نسبته 1% هذا العام".

-- مسئول أوروبى: فيروس كورونا يؤثر على القطاع الصناعى حسب مدة انتشاره

كتبت فاطمة شوقى

قال المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية، ورئيس الحكومة الإيطالية الأسبق، باولو جينتلونى إن "فيروس كورونا سيؤثر على القطاع الصناعى فى أوروبا حسب مدة انتشاره".

وأضاف جينتيلونى فى تصريحات من بروكسل، أن "الفيروس الجديد الذى تم كشفه فى الصين سيكون له بالتأكيد تأثيرات على سلاسل القيم المرتبطة بالعديد من الصناعات، بما فى ذلك تلك الأوروبية"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وذكر المفوض الأوروبى مستدركا، "لكن من المبكر تحديد حجم هذا الوقع لأنه سيعتمد كثيراً على المدة التى سيستغرقها تباطؤ النشاط الإنتاجى فى الصين، الناشئ عن انتشار الوباء والتدابير المتخذة لاحتوائه".

وفى السياق نفسه قال مسؤول في قطاع صناعة الملابس والأزياء الإيطالى إن القطاع يتوقع تراجعا فى الأرباح بنسبة 1.8% فى النصف الأول من العام الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد الذى سيؤثر على المبيعات وحذرت شركة صناعة الحلى الدنماركية باندورا من أن الأعمال فى الصين وصلت لحد التوقف.

وقالت أيضا بعض أبرز الماركات إنها أغلقت متاجرها فى الصين، أكبر سوق فى العالم لمنتجات الرفاهة، مما زاد المخاوف من أن القطاع قد يتكبد خسائر فادحة فى المبيعات إذا لم يتم احتواء المرض سريعا.

وقال كارلو كاباسا رئيس الغرفة التجارية للأزياء فى إيطاليا إن انتشار المرض سيتسبب فى انخفاض عائدات القطاع الإيطالى بنسبة 1.8 % فى الأشهر الستة الأولى من العام، أغلبه فى الربع الأول.

وتأتى إيطاليا فى المرتبة الثانية مباشرة لفرنسا بين الدول الأوروبية في مبيعات السلع الكمالية وبها مقرات علامات تجارية كبرى وشهيرة مثل برادا وأرمانى ومونكليه.

وحقق القطاع عائدات وصلت إلى 90 مليار يورو فى العام الماضى بما يمثل نحو 5%من الناتج الإجمالى المحلى فى ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو وفقا لبيانات الغرفة التجارية للأزياء فى إيطاليا.

وقال كاباسا "التأثير الاقتصادى الكامل لا يمكن تقديره بعد لكن سنكون محظوظين إذا حقق القطاع نموا نسبته 1% هذا العام".

ايطاليا ، فيروس كورونا ، كورونا ، الصين ، قطاع الصناعة ، الصناعة الاوروبية