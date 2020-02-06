مراقب حركة الجو بتركيا: تم السماح للطائرة المنكوبة بمخالفة قواعد الطيران

كتب: أحمد علوى

نقلت صحيفة سوزجو التركية، تصريحات خاصة بتحطم طائرة تركية التابعة لشركة الطيران التركية بيجاسوس، فى مطار صبيجة جوكشان بإسطنبول، وقد جاء فى كلمة مراقب الحركة الجوية ظافر يشيلجول: "أن هذا خطأ برج المراقبة الذي أعطى الإذن والطيار الذي قام بعملية الهبوط بنسبة 100 في المائة." وذلك بعد خروج الطائرة عن مسارها وتحطمها في مطار صبيحة جوكشان، وقال مراقب الحركة الجوية المتقاعد من القوات الجوية ظافر يشيلجول، إنه على الرغم من تحذيرات الطيار السابق، خلافا لقواعد الطيران فأنه قد سُمح للطائرة بالهبوط في الاتجاه المعاكس للرياح، ويعد ذلك خطأ كلًا من برج المراقبة الذي أعطى الإذن بالهبوط والطيار الذى قام بعملية الهبوط بنسبة 100 فى المائة في الحادث.

وخرجت طائرة ركاب تركية عن مسارها عند هبوطها في مطار إسطنبول، وانشطرت إلى 3 أجزاء، وأفادت وسائل إعلام محلية بتحطم الطائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة جوكشن بإسطنبول وتم إخلاء جميع الركاب، وذكرت قناة "أن تي في" الإخبارية، أن طائرة الخطوط الجوية "بيجاسوس" كانت تصل إلى مطار صبيحة جوكشن بإسطنبول قادمة من مدينة إزمير في بحر إيجة في طقس رطب للغاية، وأظهرت صورا للطائرة التالفة والنيران مشتعلة بداخلها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جسم الطائرة وقد لحقت به أضرار جسيمة، حيث تم إجلاء الركاب من خلال الشقوق، وبحسب "أسوشيتد برس" يبدو أن جسم الطائرة قد انقسم إلى ثلاث قطع، وذكرت قناة العربية، أن عدد المصابين جراء تحطم طائرة ركاب تركية، ارتقع لـ52 مصاباً أثناء هبوطها فى أحد المطارات بإسطنبول، يأتى ذلك بعدما أعلن وزير النقل التركي تشاهيت تورهان عدم وجود خسائر في الأرواح جراء تحطم الطائرة ولا إصابات، غير أن مقاطع تحطم الطائرة تشير إلى غير ذلك، وتثبت كذب وزير النقل التركي.

من ناحية أخرى، كانت إدارة الطوارئ والكوارث فى تركيا، قالت إن 33 شخصا لقوا حتفهم فى انهيار جليدى ثان فى شرق البلاد.