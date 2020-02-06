مباحث الآثار: ضبط عامل أثناء عرضه 41 قطعة أثرية للبيع بأسيوط

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط مباحث السياحة والأثار بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث السياحة والأثار بأسيوط، من إلقاء القبض على مدير مدرسة يقيم بقرية العزيزية دائرة مركز منفلوط وبحوزته 41 قطعة أثار أثناء قيامه بعرضها للبيع وقيام ضباط مباحث الآثار بالتنكر على أنهم تجار وتم التفاوض مع المتهم وضبطه متلبسا داخل مسكنه.

وترجع الواقعة، عقب ورود معلومات اللواء رضا العمدة مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل يقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بعرض بعض القطع الأثرية للبيع بمسكنه بذات الناحية مقابل مالية كبيرة وتم الاتفاق معه على الالتقاء داخل مسكنه من أجل التفاوض على السعر.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت مأمورية من شرطة مباحث الأثار بأسيوط برئاسة العقيد إبراهيم حمدى رئيس قسم مباحث السياحة والأثار بأسيوط، والذين قاما بالتنكر على أنهم تجار والتقابل مع المتحرى عنه لإتمام صفقة البيع داخل مسكنه بقرية العزيزية مركز منفلوط.

وأسفرت الجهود عن ضبط شوقى . إ 52 سنة عامل ويقيم بناحية قرية العزيزية دائرة مركز منفلوط داخل مسكنه بذات الناحية وتم ضبط عدد 41 قطعة أثرية عبارة عن 24 تمثال من بينها 15 تمثالا من الحجر الجيرى وملونه باللون الأصفر وتعود للعصر الفرعونى و6 تماثيل من الحجر الجيرى الأزرق وتعود للعصر الفرعونى وتمثال أصفر اللون يعود للعصر الفرعونى .

كما تم ضبط رأس تمثال لملكه تدعى " تراكوتا" وتمثال لقرد من الحجر الجيرى يعلو رأسه تاج يرجعان للعصر الفرعونى وتم ضبط 15 مسرجه من الفخار ترجع جميعها للعصر الفرعونى ومكحلة من الحجر الجيرى عليها رسومات للسيدة العذراء ترجع للعصر القبطى وإيناء من الفخار صغير الحجم من العصر الفرعوني.

وتم ضبط أيضا حفره داخل المنزل 2 متر في 2 متر بعمق 4 أمتار وبعرض الحفر والقطع المضبوطة على لجنة الأثار قررت أن القطع الموجودة أثرية وتعود للعصرين الفرعوني والقبطي وأن الحفر الموجود بالمنزل بقصد التنقيب عن الأثار .

تم التحفظ على المتهم وعلى والقطع المضبوطة وبمواجهة المتحرى عنهم بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات وعملية الضبط اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الإتجار مقابل مبالغ مالية كبيرة تم تحرير محضرا بالواقعة 683 إداري مركز منفلوط وتولت النيابة العامة التحقيق.