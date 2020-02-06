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لشتاء آمن بعيدا عن الحوادث.. تجنب أخطار وسائل التدفئة

الخميس، 06 فبراير 2020 06:51 م
لشتاء آمن بعيدا عن الحوادث.. تجنب أخطار وسائل التدفئة دفاية - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند استخدام الدفايات لضمان تدفئة آمنة بدون أى حوادث، وفيما يلي خطوات التدفئة الآمنة :
 

1- مدفأة الكيروسين:

تزويدها بفلتر يمنع خروج رائحة الغاز( الكيروسين)
تأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند السقوط

2- المدفأة الكهربائية:

تأكد من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوطها علي جانب التهوية.

3-مدفأة الزيت:

وضعها في مكان مستقر حتي لا تتعرض للسقوط ويسكب الزيت علي الاثاث.
4-التدفئة بالحطب والفحم:
إشعال الفحم خارج المنزل
تجنب إغلاق الأبواب والنوافذ .
 
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نشر الخطوات التى يجب اتباعها عند تشغيل الدفاية الكهربائية فى الشتاء لتجنب مخاطرها عند التشغيل حفاظا على سلامة المواطنين و طرق الحماية منها وهى :
 
1. التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.
2. التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية.
3. عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله
4. تمديد الأسلاك بعيدا عن أماكن الرطوبة و الحرارة.
5. تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
6. لا تضع الدفايات على قطع الأثاث ( الخزانات – الطاولات ) القابلة للاشتعال .
7. لا تضعها بالقرب من الماء أو حوض الغسيل.
8. عدم استعمالها كأداة للإشعال أو التسخين .
9. يراعى فصل الدفاية عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

الدفاية الكهربائية

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