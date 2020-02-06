لحظة ضبط عصابة تسرق خطوط البترول فى المنوفية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

تم ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب المارة بالأراضى الزراعية، وذلك استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط باقى عناصر تشكيل عصابى قاموا بسرقة كمية من المواد البترولية من خط أنابيب البترول الخاص بإحدى شركات أنابيب البترول والمار بأحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (9 أشخاص - مقيمين بالمنوفية - لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة ).. حيث تم ضبط (7 من المتهمين) وبحوزتهم (فرد خرطوش- 3 طلقات من ذات العيار - مسدس صوت – 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - سلاح أبيض "سنجة") .

وإستمراراً لتكثيف الجهود وبتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد باقى عناصر التشكيل (سائقين - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، مالك مخزن - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة والجيزة تم ضبط ( السائقين ومالك المخزن ) وبإرشاد السائقين تم ضبط (4 سيارات نقل مجهزين بخزانات حديدية لنقل المواد البترولية ، سيارة ملاكى ) وبمواجهتهم إعترف السائقين بالإشتراك مع باقى المتهمين المضبوطين بسرقة المواد البترولية ونقلها بإستخدام السيارات المضبوطة وتخزينها فى خزانات كبيرة بقطعة أرض مسورة بناحية قرية طناش دائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وأرشدوا عنها ، وتبين وجود (3 خزانات حديدية كبيرة سعة الخزان حوالى 20 ألف لتر بداخلهم 50 ألف لتر بنزين ) .وأضافوا بأن قطعة الأرض مستأجرة للمتهم الرابع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.