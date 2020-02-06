لأول مرة.. محطة مياه الحسينية المرشحة تحصل على شهادة الجودة فى الإدارة T.S.M

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية حصول محطة مياه الحسينية المرشحة بمركز الحسينية للمرة الأولى على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" التى تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل المحطة، وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانه الأمثل للمحطات والسلامة والصحة المهنية وجودة المعامل، وإتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مراحل المحطة، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة بهدف تقديم خدمة افضل للمواطن والوصول بها إلى المستويات العالمية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي في رفع كفاءة آداء الشركات التابعة وحصول غالبية المحطات على شهادات TSM بتوجهيات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه.

وأشار فارس إلى تطور عدد المحطات الحاصلة على شهادة التنمية المستدامة بالشرقية TSM لتصل حاليا إلى 16 محطة منهم 7 محطات معالجة صرف صحي و9 محطات مياه شرب.

وأكد على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة محطات مياه الشرب، وانتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، مع الالتزام بتطبيق أسس ومبادئ السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل التابعة للشركة.

وكان اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، قد استقبل بعثة البنك الدولي التى تزور مصر حالياً، لمتابعة مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (P for R) بمرحلتيه الأولى والثانية بمحافظات (الشرقية – الدقهلية – البحيرة – دمياط – المنوفية – الغربية)، والممول من البنكين الدولى والآسيوى.

وقال اللواء مهندس شريف فارس: زارت البعثة عدداً من المشروعات، شملت تنفيذ أعمال شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع مياه الصرف الصحي بتجمع قروى (سنيطة الرفاعيين)، مضيفاً أن البعثة أشادت بالإجراءات المتبعة والمتخذة لإجراءات السلامة والصحة المهنية في تأمين مواقع العمل، وكذا الإجراءات التي تقوم بها الشركة في أعمال البت والترسية للعقود، والتزام الشركة بنسب التنفيذ المقررة.