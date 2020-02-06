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"كورونا" يجبر صينيا على رؤية طفله حديث الولادة لاول مرة عبر مكالمة بالفيديو

الخميس، 06 فبراير 2020 11:42 ص
"كورونا" يجبر صينيا على رؤية طفله حديث الولادة لاول مرة عبر مكالمة بالفيديو الطفل
وكالات الأنباء

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أجبر فيروس كورونا طبيبا صينيا على رؤية طفله المولود حديثا لأول مرة عبر مكالمة فيديو، وولد الطفل فى مستشفى بمقاطعة خنان بوسط الصين، وحرم الطفل من حضن والده وانج هاى مينج الطبيب بمستشفى فى مدينة بويانج بمقاطعة خنان.

وتوجه والد الطفل إلى مدينة ووهان، مركز تفشى وباء فيروس كورونا الجديد فى مقاطعة للمشاركة فى جهود مكافحة الوباء، قبل يوم واحد من ولادة الطفل، وقامت زوجته بعد ولادة الطفل بالاتصال بزوجها فيديو لتمكنه من رؤية ابنهما .

الطفل-مع-أمه
الطفل مع أمه

وظهرت الكثير من المشاهد المؤلمة والمؤثرة، التى لا يملك الإنسان إلا أن يبكى أمامها عاجزا عن الكلام، منها أم صينية تعمل فى مستشفى مصابى بفيروس كورونا، تمنح ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، "عناق هواء" من منطقة الحجر الصحى، قامت ليو هايان بمحاكاة عناق لابنتها "تشنج شيوين" بعد أن بعدت عنها أثر تجنيدها هى و39 من الممرضين الآخرين لعلاج المرضى فى ووهان.

قالت "ليو هايان" لم نرى بعضنا البعض لـ 10 أيام بعد أن تم تجنيدها وسط الوباء، فقد أخبرت الممرضة ابنتها شيوين بأنها "تقاتل وحشًا" وستعود إلى المنزل عندما تُهزمه.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذه هى اللحظة التى تُجبر فيها ممرضة فى الخطوط الأمامية تعالج المرضى فى مستشفى مصاب بالفيروس التاجى على إعطاء ابنتها "عناق هواء" من داخل منطقة الحجر الصحى، حيث تم استدعاء "ليو هايان"، للعمل بوحدة الأمراض المعدية، في مستشفى مقاطعة فوجو الشعبية بمقاطعة خنان الصينية الشهر الماضى مع تصاعد الوباء.

الطفل
الطفل

 

 

طفل

الصين

ووهان

كورونا

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