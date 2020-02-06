غدا.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة 8 ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق: " شارع الهرم بدءا من نصر الدين حتي المساحة – شارع الهرم حتي تقسيم عمرو ابن العاص الأول والثاني والثالث – ترعة عبد العال (1-2) – كفر طهرمس" وذلك اعتبارا من الســـاعة العاشرة مساء غدا الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 8 / 2 / 2020 ، وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال الاحلال والتجديد لطلمبات محطة رفع صرف صحي أرض اللواء بمنطقة حي بولاق الدكرور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة الي انه سيتم سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.