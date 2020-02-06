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غدا.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة 8 ساعات

الخميس، 06 فبراير 2020 11:29 ص
غدا.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة 8 ساعات انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة،  عن انقطاع المياه عن مناطق: " شارع الهرم بدءا من نصر الدين حتي المساحة – شارع الهرم حتي تقسيم عمرو ابن العاص الأول والثاني والثالث – ترعة عبد العال (1-2) – كفر طهرمس" وذلك اعتبارا من الســـاعة  العاشرة مساء غدا الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت   الموافق 8 / 2 / 2020 ، وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال الاحلال والتجديد لطلمبات محطة رفع صرف صحي أرض اللواء بمنطقة حي بولاق الدكرور.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين  وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة الي انه سيتم سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

وشهدت  5 مناطق شرق القاهرة صباح أمس الأربعاء، انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات، حيث أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى (شركة مياه الشرب بالقاهرة) أنه نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كباري مصر الجديدة فقد تقرر قطع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية، منطقة عرب الجسر، شارع عزيز المصري ومتفرعاته، منطقة عزبة النخل الشرقية، منطقة الهايكستب) وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9:00 من مساء نفس اليوم .

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع والتنبيه على أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه .

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال مروره الصباحى موقع كسر ماسورة المياه بقطر 150 مم بتقاطع شارع الخليفة المأمون مع شارع الميرغنى بمصر الجديدة للتأكد من إتمام أعمال شفط المياه ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة وعودة حركة المرور لطبيعتها .

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا صباح أمس يفيد بكسر الماسورة وانفجار المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقل المسئولون بشركة المياه وحي مصر الجديدة للقيام بأعمال الإصلاح مصطحبين شفاط لسحب المياه الموجودة بالشارع، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات .

وأكد محافظ القاهرة على اللواء حسن صفوت، رئيس حي مصر الجديدة ومسئولي شركة المياه بإعادة الشىء لأصله بعد التأكد من إتمام أعمال الإصلاح وعدم تسرب المياه .

يذكر أن منطقة مصر الجديدة بالقاهرة شهدت شبكة كبارى جديدة لحل الأزمات المرورية والتكدسات التى تشهدها تقاطعات الشوارع الرئيسية، حيث يتم انشاء حاليًا تنفيذ من 10 إلى 12 كوبرى فى منطقة مصر الجديدة، بشرق القاهرة، وتعمل الكبارى الجديدة على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها.

 


انقطاع المياه

شركه مياه الجيزه

محافظه الجيزه

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