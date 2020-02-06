"عجوز بس حريف".. قيد خالد البربرى لاعبا فى اتحاد بسيون بعمر 63 عاما

الغربية – مصطفى عادل

استطاع الكابتن خالد البربري البالغ من العمر 63عاما، عضو مجلس إدارة نادى اتحاد بسيون بمحافظة الغربية، أن يثبت للجميع بأن ممارسة الرياضة لا تقتصر على صغار السن والشباب فقط، ولكن يمكن لأي شخص أن يمارس الرياضه، مهما كانت اللعبه التي يحبها، ويؤدي فيها بنشاط وحيوية.

وبدأ "البربرى" مشواره الكروي وهو في سن الـ17من عمره بالانضمام لنادى بسيون، واستمر فى مشواره الرياضي 46 عاما حتى الآن محافظا على لياقته البدنية، ورشاقته، إلى أن قام نادى اتحاد بسيون بقيده فى صفوف الفريق ليصبح ثانى أكبر لاعب على مستوى العالم وثالث أكبر لاعب مصري.

ويقول خالد البربري الملقب بالأسطورة إنه يعشق كرة القدم منذ صغر سنه، ويؤدي فى الملعب مثل أي لاعب او ناشئ صغير، وبدأ ممارسة كرة القدم منذ أن كان عمره 17عاما بنادى بسيون الرياضي وسجل أول اهدافه فى نادى السكة الحديد بقدمه اليسرى، وكان يتمتع بمهارات عاليه وقدره على المهارة والتسجيل بقدميه اليمنى واليسرى، كما كان رأس حربه وسجل العديد من أهدافه بالرأس.

وأضاف أنه عاصر جميع أجيال نادى اتحاد بسيون بداية من الستينيات وحتى وقتنا الحالى ويجري فى الملعب ويؤدي مثل باقي اللاعبين كما أنه يشارك الناشئين فى التدريبات والفريق الأول للنادى.

وأشار إلى أنه اعتاد النوم مبكرا لمده 7ساعات، ويتناول طعام صحي قبل التمرين فى الملعب مع اللاعبين، قائلا "كرة القدم دي حياتى"، مشيرا إلى أنه سبق وتولي منصب المدير الفني للناشئين باتحاد بسيون وحقق معهم الفوز على اندية البلدية والمالية ووصل لدور الـ16 فى كأس مصر وخرجنا من أمام المقاولون.

ويستعد "البربري" لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعا لها مندوبو الموسوعة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة فى وقت سابق، صحة إجراءات قيد اللاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن اللائحة الحالية لا تضع حدا أقصى لقيد اللاعبين فى قوائم الأندية بعكس الحال فى اللائحة القديمة التى تم إلغاؤها قبل 7 سنوات.