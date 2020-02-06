طائرة تجسس أمريكية تحلق بالقرب من الحدود بين الكوريتين

ويأتى هذا بعد أن صرح الزعيم الكوري الشمالى بأنه لا يوجد ما يدفعه للحفاظ على تعهده بتعليق الاختبارت النووية واختبارات الصواريخ بعيدة المدى، وأن العالم سوف "يرى سلاحا استراتيجيا جديدا تمتلكه البلاد في المستقبل القريب ".

وتراقب الولايات المتحدة، كوريا الشمالية عن كثب منذ أن حذرت بيونج يانج الشهر الماضي قائلة " إن الأمر متروك لأمريكا لاختيار هدية عيد الميلاد التي تود تلقيها، ما أثار مخاوف من أن يستأنف النظام الشيوعي اختبارات الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات" .

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ردا على تصريحات كوريا الشمالية، بأن الولايات المتحدة تأمل في أن يتخذ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج- أون "مسارا مختلفا، وقال بومبيو، لقناة "فوكس نيوز": "ما زلنا نأمل أن يتخذ الرئيس كيم مسارا مختلفا".