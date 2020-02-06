طائرة تجسس أمريكية تحلق بالقرب من الحدود بين الكوريتين

حلقت طائرة مراقبة تابعة للقوات الأمريكية المتركزة فى كوريا الجنوبية اليوم الخميس، فوق المناطق الحدودية الجنوبية لكوريا الجنوبية لمراقبة كوريا الشمالية على ما يبدو، وأفاد موقع لرصد حركة الطيران "إس آر آيرباند آند آفييشن" -حسبما أوردت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية- بأن الطائرة حلقت من قاعدة أوسان الجوية التابعة للجيش الأمريكي بجنوب العاصمة الكورية الجنوبية سول فوق سماء إقليمي كيونغجي وجانجون، ويأتي هذا التحليق قبل يومين من احتفال بيونج يانج بالذكرى الـ72 لتأسيس قواتها المسلحة.
وكان بداية يناير الماضى ذكر موقع متعقب لحركة الطيران بأن طائرات التجسس الأمريكية حلقت حول وفوق شبه الجزيرة الكورية، أول يوم بالعام الجديد، وأقلعت طائرة أر سي- 135 دبليو رايفيت جوينت التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قاعدة كادينا الجوية الأمريكية باليابان، باتجاه بحر الشرق، في حين حلقت طائرة إي بى -3 إي التابعة للبحرية الأمريكية حول شبه الجزيرة الكورية على ارتفاع 25 ألف قدم، وفقا لموقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي لتتبع حركة الطيران المدنى .
ويأتى هذا بعد أن صرح الزعيم الكوري الشمالى بأنه لا يوجد ما يدفعه للحفاظ على تعهده بتعليق الاختبارت النووية واختبارات الصواريخ بعيدة المدى، وأن العالم سوف "يرى سلاحا استراتيجيا جديدا تمتلكه البلاد في المستقبل القريب ".
وتراقب الولايات المتحدة، كوريا الشمالية عن كثب منذ أن حذرت بيونج يانج الشهر الماضي قائلة " إن الأمر متروك لأمريكا لاختيار هدية عيد الميلاد التي تود تلقيها، ما أثار مخاوف من أن يستأنف النظام الشيوعي اختبارات الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات" .
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ردا على تصريحات كوريا الشمالية، بأن الولايات المتحدة تأمل في أن يتخذ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج- أون "مسارا مختلفا، وقال بومبيو، لقناة "فوكس نيوز": "ما زلنا نأمل أن يتخذ الرئيس كيم مسارا مختلفا".
وأضاف بومبيو: "آمل أن يختار (كيم جونج- أون) السلام والازدهار وليس الصراع والحرب".
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