ضبط 650 كيلوجراماً من زعانف القرش المجففة بأمريكا قيمتها 700 مليون دولار

وكالات

أكد مسؤولون فى مصلحة الأسماك والحياة البرية فى الولايات المتحدة ضبط شحنة ضخمة تحتوى على نحو 650 كيلو جراماً من زعانف أسماك القرش المجففة، فى ميناء ميامي.

وبحسب موقع الرؤية الإماراتى، قال المسؤولون إن شحنة الزعانف المهربة وصلت إلى الميناء وهى مخزنة داخل 18 صندوقاً، فى شحن بضائع قادمة من أمريكا الجنوبية ومتوجهة إلى آسيا، حيث يُعد حساء زعانف القرش من الأطعمة الشهية لدى بعض الشعوب الآسيوية.

ووفقاً لمصلحة الجمارك وحماية الحدود فإن القيمة التجارية لشحنة زعانف القرش التى احتجزتها السلطات تتراوح بين 700 ألف إلى مليون دولار أمريكي، وقد بدأ المسؤولون التحقيق حول الحادث فيما لم يتم توجيه تهم جنائية حتى الآن.

وتحظر القوانين فى 12 ولاية أمريكية بيع وحيازة زعانف القرش منذ العام 2000، حيث تشهد عمليات صيدها قيام بعض الصيادين يقطع الزعانف من أسماك القرش الحية قبل إلقائها فى المياه مرة أخرى، وهو ما يؤدى إلى معاناتها من النزيف وعدم القدرة على السباحة حتى الموت.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير وسائل الإعلام ذكرت، أن مجموعة من 23 فندقا فخما فى بانكوك حظرت تقديم شوربة زعانف أسماك القرش فى محاولة لكبح انخفاض عدد هذه الفصيلة من الأسماك.



وانضمت الفنادق ومن بينها بينينسولا بانكوك وبانيان ترى وشانغرى-لا إلى ما يطلق عليها حملة "القائمة الزرقاء" والتى تدعو الفنادق إلى حظر شوربة زعانف أسماك القرش من قوائمها.



وقال جيرايو ايكول، الناطق باسم جماعة (فين فرى تايلاند): "يجب الإشادة بهم لهذا العمل المهم لحماية أسماك القرش والحياة البحرية".



الجدير بالذكر أن شوربة زعانف أسماك القرش طعام شهى فى آسيا ولاسيما بين الصينيين الذين شكلوا 7ر2 مليون سائح من عدد السياح الذى زاروا تايلاند العام الماضى وقدر عددهم بعشرين مليونا.



وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فإن ما يقدر بمائة مليون من أسماك القرش يقتل سنويا، للحصول فى المقام الأول على زعانفها.