ضبط 39 قطعة سلاح وتنفيذ 2395 حكما قضائيا متنوعا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ورئاسة اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية أستهدفت الحملة حائزى الأسلحة الناري الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام وذلك بالإشتراك مع فرع الامن العام.

جاءت الحملة فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة هن ضبط بندقية إسرائيلي عيار 7.62 × 51 و 4 بنادق آلية عيار 7.62 × 39 و11 بندقية خرطوش عيار 12 و14 فرد روسي محلي الصنع و4 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع و5 أسلحة بيضاء متنوعة بإجمالى 39 قطعة سلاح متنوعة.

وفي مجال ضبط قضايا المواد المخدرة تم ضبط " 5" قطع من مادة الحشيش المخدر ومبلغ 550 جنيهاً وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية " حيازة المتهم أحمد م ك 35 سنة عامل ويقيم بندر جرجا وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم ضبط 2 سلوفانية بداخلها مادة الشابو المخدر حيازة المتهم ميلاد ح ت 25 سنة عامل ويقيم مركز البلينا وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

واستكملت الحملة أعمالها في مجال ضبط حالات الاشتباه حيث تمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط "24" حكم متنوعا وفي مجال ضبط قضايا الأموال العامة تم ضبط قضية ترويج عمله مقلده وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 2395 " حكما قضائيا متنوعا.

وأنهت الحملة أعمالها فـي مجال التموين تم ضبط 54 قضية تموينية من بينها ضبط " 6 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 3 " قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز 0" 3 " قضية عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 5 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه وجـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـه.