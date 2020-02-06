ضبط مصنع لإنتاج الحلوى بالإسكندرية غير مرخص ويستخدم مواد محظور استخدامها

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية ومباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغذائية الغير صالحة حفاظا على سلامة المواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج الحلوى الجافة بدائرة قسم شرطة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية لحيازته (467748 قطعة "حلوى جافة") مدون عليها عنوان وهمى "خلافاً للحقيقة".

وبالمعاينة تبين أن المنتجات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" ، (50 كيلو جرام "بودرة تلك") محظورة استخدامها فى الصناعات الغذائية "مستلزمات إنتاج".

وفى سياق آخر، شنت شرطة التموين حملة مكبرة على الأسواق وأسفرت عن ضبط ثلاجة تبريد وتجميد بمنطقة أبيس، وذلك خلال حملات فى نطاق الإدارة.

وتم التحفظ على الكميات وزنت 4 أطنان رنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى من الشكل الظاهرى وعلى الفور، تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

كما شنت حملة مكبرة على الأسواق والمخابز والسلع المدعمة حماية للمواطنين وحفاظا على أموال الدعم.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر تجميع 30 جالون زيت طعام زنة الحلوه 20 كجم بإجمالي 600 كيلو زيت طعام مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات بمنطقة الرابعة الناصرية بأبيس.

وتم تحرير محضر تجميع شيكارة دقيق بلدى زنة الشيكارة 50 كجم بمنطقة جنايوتى، وتحرير محضر ضد بدال تموينى بمنطقة القلعة وذلك لعرضه وبيعه سلع غذائية منتهية الصلاحية بكمية قدرها 60 علبة جبن فيتا نباتى الدهن منتهية الصلاحية وكذلك استيلاءه على دعم بطاقات تموينية بدون وجة حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.