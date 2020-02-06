سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ضابط تركى يروى تفاصيل تعذيبه على يد مخابرات أردوغان

الخميس، 06 فبراير 2020 03:30 ص
ضابط تركى يروى تفاصيل تعذيبه على يد مخابرات أردوغان ضابط الناتو إرسوي أوز
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الضابط في الجيش التركي، إرسوي أوز، بعضا من تفاصيل التعذيب الذي تعرض له على مدار أيام من قبل المخابرات التركية.وعمل الضابط التركي الذي يحمل رتبة مقدم في مكتب التخطيط العسكري التابع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بين عامي 2010-2013 ، وكان أوز عيّن في مايو 2016 قائدا للكتيبة التركية المتمركزة في قطر، وزار بالصدفة يوم 15 يوليو في مقر قيادة الأركان في أنقرة لإنهاء الإجراءات الأخيرة قبل سفره، قبيل محاولة الانقلاب.

وبحسب ما نشر موقع "نوردك مونيتورز" السويدي، المتخصص في الشأن التركي، وصل إرسوي أوز، مساء 15 يوليو إلى مقر قيادة الجيش بسيارته المدنية وكان يرتدي ملابس مدنية ولا يحمل سلاحا، لكن ضابطا كبيرا طالبه بالبقاء للمساهمة في تأمين المقر متحدثا عن معلومات استخبارية تدفع إلى اتخاذ تدابير مشددة في محيط المقر.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة الضابط أوز وهو يساهم في تأمين المقر.

وفي وقت لاحق، اقتاد عناصر من المخابرات عددا من القادة العسكريين في المقر إلى قاعدة جوية قرب أنقرة، وطلب من الضابط أن يرافق هؤلاء، وشعر بأن هناك شيئا ما مريب في الأمر في خضم البلبلة التي أحدثتها محاولة الانقلاب، فهرب من هؤلاء العناصر قبل أن يختطفوه في وقت لاحق.

وبحسب شهادة الضابط التركي، فقد تم تقييد يديه وتعصيب عينيه ووضعه في غرفة عازلة للصوت، حيث تعرض للضرب المبرح وتعرض لصدمة كهربائية أثناء الاستجواب على أيدى قوات ومخابرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وروى الضابط "تعرضت أجزاء عديدة من جسدي بما في ذلك أعضائي التناسلية لصدمات كهربائية. كنت أتعرض للضرب بينما كانوا يغطون وجهي بمناشف مبللة لدرجة أني لم أكن قادرا على التنفس".

وبعد انتهاء جولة التعذيب، تم تسليمه إلى مركز شرطة في أنقرة، ثم مركز آخر للشرطة، حيث تعرض لضربات بأعقاب البنادق وسوء المعاملة، قبل إخلاء سبيله.

وعدد 150 علامة حرق أو جرح في جسده نتيجة التعذيب المتواصل الذي تعرضه له. وقال إنه يعاني من آلام في العضلات وفقدان الشعور بها، مشيرا إلى آلام أخرى في عموده الفقري والمسالك البولية.

وقال الموقع المتخصص في الشأن التركي إن الضابط أوز قدم عريضة إلى مكتب النيابة العامة في أنقرة، على خلفية التعذيب الذي تعرض له وقال إن آثاره لا تزال واضحة على جسده.

وبحسب موقع "نوردك مونيتورز"، فإن السلطات لم ترد على العريضة التي قدمها الضابط في الجيش من أجل فتح تحقيق في الحادثة، فعاد وأرسل عريضة أخرى، ولم ترد عليها السلطات التركية أيضا.


تركيا

المخابرات التركية

قطر

الناتو

التعذيب

اردوغان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لماذا لجأ مستشار "أردوغان" إلى إصدار كتاب لتمجيد أفكار "سيد قطب"؟

الخميس، 06 فبراير 2020 03:30 ص

وظهرت أكاذيب الديكتاتور.. نائب تركى معارض يفضح تدليس نظام أردوغان فى ادعائه إنتاج دبابة تركية.. وحليف للسلطان العثمانلى يطالب بسجن رئيس الهلال الأحمر بعد رشوة نجل أردوغان.. وشرطة أنقرة تحمى فساد الابن المدلل

الخميس، 06 فبراير 2020 03:00 ص

إكسترا نيوز تسلط الضوء على وسائل التعذيب التركية فى سجون أردوغان.. وتبرز شهادة ضابط أتراك تعرضوا للتعذيب من مخابرات أنقرة.. وتستعرض ارتفاع معدلات البطالة.. وتكشف مساعى أوروبا فى فرض عقوبات على مسؤولين أتراك

الخميس، 06 فبراير 2020 12:00 ص

تميم يعطى أموال بلاده للأتراك.. أمير قطر لا يتلفت للأوضاع الاقتصادية المتدهورة بالدوحة وينشغل بتمكين أردوغان من مقدرات قطر.. والبورصة القطرية تواصل التهاوى وتتراجع بنسبة 0.12%.. وانخفاض فى عدد السفن فى الموانئ

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا لجأ مستشار "أردوغان" إلى إصدار كتاب لتمجيد أفكار "سيد قطب"؟

لماذا لجأ مستشار "أردوغان" إلى إصدار كتاب لتمجيد أفكار "سيد قطب"؟

اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. الأمم المتحدة: 4 ملايين فتاة عرضة لتلك الجريمة

اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. الأمم المتحدة: 4 ملايين فتاة عرضة لتلك الجريمة

20 نصيحة تجنبك أخطار الكهرباء واشتعال الحرائق

20 نصيحة تجنبك أخطار الكهرباء واشتعال الحرائق

تحذيرات من تقلبات جوية وسرعة فى الرياح بالإسكندرية غدًا

تحذيرات من تقلبات جوية وسرعة فى الرياح بالإسكندرية غدًا

تقسيم رسوم النظافة لشرائح وفقًا للمناطق لتحقيق عدالة التوزيع.. اعرف التفاصيل

تقسيم رسوم النظافة لشرائح وفقًا للمناطق لتحقيق عدالة التوزيع.. اعرف التفاصيل

تتبع السيارات المسروقة وتحديد أماكن الزحام.. أبرز فوائد الملصق الإلكترونى

تتبع السيارات المسروقة وتحديد أماكن الزحام.. أبرز فوائد الملصق الإلكترونى

دار الإفتاء: يجوز إلغاء العمرة والحج حال التهديد بالإصابة بفيروس كورونا

دار الإفتاء: يجوز إلغاء العمرة والحج حال التهديد بالإصابة بفيروس كورونا

ميناء دمياط يخضع طاقم سفينة صينية للحجر الصحى وسط إجراءات أمنية مشددة

ميناء دمياط يخضع طاقم سفينة صينية للحجر الصحى وسط إجراءات أمنية مشددة

15 مدينة سياحية فى مصر تمنع استخدام البلاستيك.. أبرزها مرسى علم وطابا

15 مدينة سياحية فى مصر تمنع استخدام البلاستيك.. أبرزها مرسى علم وطابا

استيفاء الشروط الصحية والبدنية شرط لالتحاق الطلاب بمعهد معاونى الأمن

استيفاء الشروط الصحية والبدنية شرط لالتحاق الطلاب بمعهد معاونى الأمن

موقع دعم مصر يواصل تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

موقع دعم مصر يواصل تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

رئيسا للأبد ..ترامب يرد على خصومه وينشر فيديو على تويتر

رئيسا للأبد ..ترامب يرد على خصومه وينشر فيديو على تويتر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة