صور.. 300 مليون جنيه لرفع كفاءة كهرباء 13 قرية بالبلينا فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن رفع كفاءة الطاقة الكهربائية لـ 13 قرية بمركز ومدينة البلينا، بتكلفة إجمالية بلغت 300 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة خطة المحافظة لدعم شبكات الكهرباء وتطويرها، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل علي تخفيف الأحمال بنطاق المحافظة، واستيعاب الأحمال المستقبلية .

ووجه "الفقي" جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقري بمتابعة اعمال تخفيف الأحمال وتوصيلات الكابلات بنطاق المحافظة، والعمل علي الانتهاء منها في المواعيد والتوقيتات المحددة لخدمة أهالينا، والتخفيف عن كاهل الموطنين .

ومن جانبه أوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه من خلال متابعة أعمال الخطة الطموحة لدعم قطاع الكهرباء بالمركز بالتعاون مع هندسة كهرباء البلينا، فقد تم تركيب أكشاك كهرباء جديدة بقرى " عزبة نظيف، وطريق17، ونجع الرفاعية، ومنطقة شرق الكوم، ونجع المواجد"، مشيرا إلى إحلال وتجديد مغذيات خروج محطة محولات البلينا، والتي تغذي قرى " العرابة، والبوارة، والسمطا"، بالإضافة إلى تركيب مغذيات جديدة لتقسيم الأحمال في قرى " الغابات، والشيخ مرزوق، والحرجة بالقرعان، والغنمية"، ومغذيات الدخول والخروج للوحة توزيع برديس .

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد تفقد مشروعات "محطة إنتاج البيض بالعيساوية شرق، ومحطة إنتاج الألبان واللحوم بالديابات، وتسمين الدواجن بالأحايوة شرق"، بمركز ومدينة أخميم، ومحطة إكثار الدواجن بحي غرب سوهاج، وذلك للوقوف على آخر التطورات لموقف المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، رافق المحافظ خلال الجولة المهندس طارق الوراقي سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس مجلس إدارة المشروعات الإنتاجية، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة أخميم، وفريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج، ومديرى إدارات الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية بالديوان العام .

واستمع المحافظ خلال الجولة لشرح مفصل من السكرتير المساعد عن أهم التطورات وما تم من إنجازه بالمشروعات الإنتاجية، حيث ينتج مشروع إنتاج البيض بالعيساوية شرق 25 ألف فرخة بياض منتجة، بإيراد شهري 500 ألف جنيها، بالإضافة إلى إنتاج 20 ألف فرخة بياض منتجة عمر 144 يوم، وقد دخلت الإنتاج في 10 ديسمبر العام الماضي، وكذلك إنتاج 50 ألف كتكوت عمر 44 يوم سيدخل الإنتاج في مارس القادم، ومن المتوقع وصول الإيرادات منه إلى مليون جنية شهريا، مشيرا إلى أنه جاري التفاوض على 20 ألف فرخة منتجة بمبلغ 10 مليون جنيه، ومن المتوقع وصول الإيرادات منها إلى 500 ألف جنية شهريا، وجاري دراسة إجراء عملية قلش لـ 25 ألف فرخة منتجة مع الإستمرار في الإنتاج؛ ليكون الإيراد المتوقع 2.5 مليون جنيه شهريا.



تركيب محولات واكشاك كهرباء بالبلينا



تركيب محولات واكشاك كهرباء بالبلينا



تركيب محولات واكشاك كهرباء بالبلينا



تركيب محولات واكشاك كهرباء بالبلينا



تركيب محولات واكشاك كهرباء بالبلينا



تركيب محولات واكشاك كهرباء بالبلينا