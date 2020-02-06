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صور.. محتجون على الحدود الصربية المجرية للمرور إلى الإتحاد الأوروبى

الخميس، 06 فبراير 2020 07:10 م
صور.. محتجون على الحدود الصربية المجرية للمرور إلى الإتحاد الأوروبى مهاجرون على الحدود الصربية المجرية
هانى عثمان

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يتنقل المهاجرون غير الشرعيون من بلد إلى أخر، بحثا عن بابا مفتوحا لهم ليستقروا فى أوضاع معيشية أفضل مما هجروها فى مواطنهم الأصلية، وهذا ما حدث عندما إحتج عدد من المهاجرين على الحدود الصربية المجرية، للمطالبة بالمرور إلى الإتحاد الأوروبى.

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ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لإحتجاج المهاجرين على الحدود بين دولتى صربيا والمجر، والذى واجهه قوات الأمن المسئولة عن تأمين الحدود حتى لا تحدث الفوضى التى تصاحب موجات دخول مهاجرين غير شرعيين فى أى بلد قبل تقنين أوضاعهم.

كان مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للمفاوضات بين صربيا وكوسوفو، ريتشارد جرينيل، حث، الثلاثاء حكومة كوسوفو الجديدة على إلغاء التعريفات العقابية على البضائع الصربية.

 

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وقال جرينيل الذي يشغل منصب السفير الأمريكي لدى ألمانيا، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، "إننا نتوقع أن يتم رفع التعريفات على الفور".

وأوضح المبعوث الأمريكي أن رفع التعريفات الجمركية في صالح كوسوفو واقتصادها "والرغبة في جذب المزيد من الأعمال التجارية".

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وكان الحوار بين كوسوفو وصربيا، الذي يتم بوساطة الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين البلدين، قد توقف بعد أن فرضت الحكومة السابقة في كوسوفو ضرائب بنسبة 100% على البضائع الصربية احتجاجا على منع صربيا محاولة كوسوفو الانضمام للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات دولية أخرى.


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