شرطة المالديف تعتقل 3 لصلتهم بطعن صينيين وأسترالى

رويترز

قال مسؤولون إن شرطة المالديف ألقت القبض على ثلاثة أشخاص اليوم الخميس لصلتهم بطعن مواطنين صينيين اثنين ومواطن أسترالي وأضافوا أنهم يحققون بشأن الاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت الشرطة على تويتر أن الأشخاص الثلاثة تعرضوا للطعن مساء الثلاثاء في جزيرة هولهومالي التي تبعد سبعة كيلومترات شمالي العاصمة مالي.

وأضافت أن واحدا من الصينيين كان سائحا بينما يعمل الاثنان الآخران في المدينة وجميعهم في حالة مستقرة في المستشفى.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من المسؤولين في السفارتين الصينية والأسترالية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء أن جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في المالديف أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في فيديو منشور على الإنترنت.

وحذر واحد من ثلاثة أشخاص مقنعين ظهروا في الفيديو من تنفيذ المزيد من الهجمات.

وقالت الشرطة إنها تتحرى صحة الفيديو.

ومنح برلمان المالديف سلطات تحقيق واسعة لأجهزة مكافحة الإرهاب وكثفت السلطات عملياتها ضد الجماعات المتشددة.