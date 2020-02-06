سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شاب أمريكى يجمع 1525 صندوقا للبيتزا من مختلف أنحاء العالم

الخميس، 06 فبراير 2020 12:03 م
شاب أمريكى يجمع 1525 صندوقا للبيتزا من مختلف أنحاء العالم سكوت كونر
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حول شاب مهووس بوجبات البيتزا، صناديق توصيلها من مجرد قمامة إلى مجموعة فنية نادرة، بجمع عدد قياسى من صناديق الوجبة الشهيرة بأسماء تجارية متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، لم يتوقف سكوت كونر، عند تحقيق الرقم القياسى فى موسوعة جينيس بجمع 595 من صناديق البيتزا المختلفة، بل واصل فى هوايته الفريدة ليرتفع بمجموعته إلى 1525 صندوقا بين مستخدم وجديد، وهو ما قد يضطره إلى الإبطاء قليلا فى جمع المزيد.

وقال كونر "لن أتوقف عن متابعة هوايتى، لكن ربما تهدأ سرعة عملى فى جمعها قليلا، فقد نفدت المساحة الخالية من منزلى، حتى أننى أجلت فكرة البدء فى جمع مجموعة قمصان البيتزا".

ويضيف الشاب المقيم بولاية نيو جيرسى، بأن هوايته بدأت فى عام 2008، وشملت صناديق يعود تاريخها إلى التسعينات، وقال "إن هذه الهواية تحول الطريقة، التى نرى بها صناديق البيتزا، من قمامة يمكن التخلص منها بسهولة إلى أشياء ذات قيمة ثقافية وفنية".

سكوت-كونر
سكوت كونر

 


بيتزا

صناديق البيتزا

شاب

موسوعة جينيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة