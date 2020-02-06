شاب أمريكى يجمع 1525 صندوقا للبيتزا من مختلف أنحاء العالم

وكالات الأنباء

حول شاب مهووس بوجبات البيتزا، صناديق توصيلها من مجرد قمامة إلى مجموعة فنية نادرة، بجمع عدد قياسى من صناديق الوجبة الشهيرة بأسماء تجارية متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، لم يتوقف سكوت كونر، عند تحقيق الرقم القياسى فى موسوعة جينيس بجمع 595 من صناديق البيتزا المختلفة، بل واصل فى هوايته الفريدة ليرتفع بمجموعته إلى 1525 صندوقا بين مستخدم وجديد، وهو ما قد يضطره إلى الإبطاء قليلا فى جمع المزيد.

وقال كونر "لن أتوقف عن متابعة هوايتى، لكن ربما تهدأ سرعة عملى فى جمعها قليلا، فقد نفدت المساحة الخالية من منزلى، حتى أننى أجلت فكرة البدء فى جمع مجموعة قمصان البيتزا".

ويضيف الشاب المقيم بولاية نيو جيرسى، بأن هوايته بدأت فى عام 2008، وشملت صناديق يعود تاريخها إلى التسعينات، وقال "إن هذه الهواية تحول الطريقة، التى نرى بها صناديق البيتزا، من قمامة يمكن التخلص منها بسهولة إلى أشياء ذات قيمة ثقافية وفنية".