رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد الالتزام بمعالجة قضايا الشرق البلاد

الخرطوم أ ش أ

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، التزام الحكومة بوضع المعالجات الشاملة لقضايا شرق السودان وإصلاح أوضاع الإدارة الأهلية بولايات الشرق وتذليل العقبات التى تواجهها لتؤدى دورها على الوجه المطلوب.

وأطلع البرهان، لدى لقائه وفد الادارات الأهلية بشرق السودان، على بنود الاتفاق الذى توصلت له الإدارات بشأن معالجة قضايا الشرق ومفاوضات جوبا، الذى رعاه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وقال متوكل حسن دكين، من قيادات قبائل البوادرة، فى تصريحات صحفية، عقب اللقاء، إن قيادات الشرق توصلت إلى توافق تام حول قضايا المنطقة.

وأوضح أن الإدارات الأهلية توافقت للعمل على تعزيز النسيج الاجتماعى ونشر روح المحبة والإخاء بين المكونات الاجتماعية لشرق السودان، كما اتفقت على الإبقاء على الصندوق القومى لإعمار شرق السودان مع إخضاعه للمراجعة من قبل بيت خبرة.

وقال دكين إن الإدارات الأهلية اتفقت على مسار الشرق فى مفاوضات جوبا، وعلى مشاركة ممثلين للإدارة الأهلية فيها، مشيرا إلى أن الإدارات الأهلية توافقت على تكوين ثلاثة لجان منوط بها معالجة كافة قضايا شرق السودان.

وفى سياق آخر حث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالى بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو ، فى الخرطوم اليوم، مع وزير الخارجية الإريترى عثمان صالح، ومستشار الرئيس الإريترى يمانى قبرآب، الأوضاع فى منطقة القرن الإفريقي.

وقال السفير بابكر الصديق، مدير إدارة دول الجوار بالخارجية السودانية، فى تصريح صحفى عقب اللقاء، إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا السلم والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقي، والجهود المبذولة لتحقيق التكامل الإقليمى بين دول المنطقة.

وأضاف أن الوفد اطمأن خلال اللقاء على مسيرة السلام بالسودان، مجددا دعم إريتريا لجهود السودان تجاه الاستقرار والسلام الشامل ، وأوضح السفير الصديق أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات وتعزيز الجهود المشتركة من أجل تعزيز الأمن فى الإقليم.