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رئيس تمريض بنى سويف: خطة لتطوير النقابة وتوفير الخدمات وزيادة الموارد

الخميس، 06 فبراير 2020 06:00 ص
رئيس تمريض بنى سويف: خطة لتطوير النقابة وتوفير الخدمات وزيادة الموارد
بنى سويف أيمن لطفى

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 يسعى مجلس النقابة الفرعية للتمريض ببنى سويف إلى بذل الجهود لتنمية الموارد وتوفير الخدمات للأعضاء ودعمهم فيما يواجهون من مشكلات بمحيط العمل وكذلك التنسيق مع الجهات المختلفة وتوقيع البروتوكولات التى تعود بالنفع عليهم

دكتورة دعاء ثابت مع محرر اليوم السابع

اليوم السابع التقى الدكتورة دعاء محمد ثابت رئيس فرع نقابة التمريض ببنى سويف للتعرف على خطة تطوير النقابة والمشكلات التى واجهتها وما قدمته منذ توليها المسؤولية وقالت : توليت المسؤولية منذ عامين واخترت مقرا جديد للنقابة يليق بهيئة التمريض، ثم أعدت ترتيب الملفات والسجلات ورفعت مكافآت الإداريين، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة حاليا 4 آلاف 700 عضو من هيئة التمريض العاملين بالقطاعات المختلفة ( 3500 بالصحة، 500 التأمين الصحى، 500 مستشفى الجامعة، 200 مستشفى بنى سويف التخصصى " العام سابقا" والصحة النفسية).

دكتورة دعاء ثابت رئيس نقابة تمريض بني سويف

وأضافت : وضعت خطة عمل لتطوير النقابة والنهوض بها وتوفير الخدمات وزيادة الموارد، شملت إصدار قرار داخلى يتضمن ربط تقديم أى خدمة للتمريض بضرورة سداد اشتراك العضوية، كما طلبت من الوحدات الحسابية بالمؤسسات الصحية بيان بأعداد التمريض بكل منها ومعرفة من لم يسدد الاشتراكات، كما اقترحت على الدكتورة كوثر الابجى رئيس النقابة العامة إلغاء غرامة سداد إشتراكات عام 2019، كنوع من جذب الأعضاء نحو النقابة بعد توقف عدد كبير عن السداد، نظرا لأن قانون النقابة يقضى بمضاعفة قيمة الإشتراك السنوى فى حالة عدم السداد، ووافقت الجمعية العمومية على الاقتراح الذى ساهم فى إقبال الأعضاء مرة أخرى وبلغت قيمة إجمالى حصيلة الإشتراكات فى فرع نقابة بنى سويف 290 ألف جنيه مع نهاية عام 2019.

وتابعت: استحدثت أنواعا جديدة من الخدمات، منها بطاقة صحية خاصة تتيح للعضو وأسرته ووالديه إجراء الكشف الطبى والفحوصات بمراكز أشعة وتحاليل بنسب خصم مختلفة، مقابل سداد اشتراك للنقابة قيمته 60جنيها سنويا، بالإضافة إلى كارنيه آخر للأعضاء يمكنهم من الحصول على تخفيضات من المكتبات ومعارض الأجهزة والملابس بمدن ومراكز المحافظة السبع الإدارية، بالإضافة إلى فتح باب الحصول على دبلومة تخصصية فى الجودة ومكافحة العدوى، معتمدة من أكاديمية السادات للعلوم بموجب بروتوكول تعاون بين الأكاديمية والنقابة العامة، وتشمل 45 محاضرة داخل إحدى القاعات المجهزة بمدينة بنى سويف العاصمة مقابل سداد قيمة الدبلومة على ثلاثة أقساط، كما نكلف أحد إداريى النقابة بتجميع الأوراق اللازمة من الخريجين الجدد والذهاب بها إلى وزارة الصحة والنقابة العامة للتمريض لإنهاء إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة وكارنيهات النقابة، ثم يجتازون دورة تدريبية على أساسيات المهنة وتأهيلهم للعمل "داخل فرع نقابة بنى سويف" وذلك تخفيفا على الأعضاء معاناة ومشقة السفر علاوة على تنمية موارد النقابة الفرعية، كما كرمنا 150ممرضة متميزة بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك خلال احتفالية اليوم العالمى للتمريض، كما وافق مجلس النقابة الفرعية على تكريم 10 ممرضات من المتميزات بالقطاعات الصحية شهريا ترشحهن رئيسات الأقسام.

محرر اليوم السابع ورئيس فرع نقابة تمريض بني سويف

وتواصل نقيب تمريض بنى سويف حديثها قائلة: "إن المجلس الأعلى للصحة والذى قرر الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف تشكيله وشرفت بعضويته، يعد فكرة عبقرية وآلية سريعة لحل المشكلات نظرا لطرح الأفكار ومناقشتها، وبحث المشكلات المتشابكة محل الخلاف بين المؤسسات والهيئات المختلفة، إذ نتج عن أول اجتماع للمجلس، قرار المحافظ بإلغاء العمل بأى شهادات جديدة تحمل مسمى " مساعد تمريض" وكذلك عدم الاعتراف بالشهادات القديمة، والتى تمنحها الأكاديميات المختلفة بالمحافظة نظرا لعدم الالتزام بالشروط التى تتضمن ضرورة تدريب الطلاب فى مركز معتمد ولا توجد ضوابط لاختيار المتدربين.

 واستطردت دعاء ثابت: هناك أكثر من 99٪ من هيئة التمريض سيدات وكثير منهن يحصلن على إجازات متتالية للولادة ورعاية الأطفال وغيرها، فضلا عن الاستقالات لأسباب متنوعة وكذلك السفر للخارج، لذلك يجب زيادة الأجور وحوافز وبدلات السهر والنوباتجية، وعدم إسناد مهام فرعية وزائدة لهن مثل العهدة ودولاب الطوارئ، لضمان توافر أعداد التمريض التى تتناسب واحتياجات المستشفيات والوحدات الصحية.


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