خطوات يجب اتباعها عند عودة التيار الكهربائى بعد انقطاعه.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعض النصائح للمواطنين عند عودة التيار الكهربائى بعد انقطاعه يجب إتباع بعض الخطوات لتفادى التعرض لأى حوادث، و فيما يلى خطوات التى يجب اتباعها عند عودة التيار:

اعطي مصدر التغذية الكهربائية الفرصة للاستقرار قبل توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية. تأكد أن سخان المياه مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتأكد من نزول المياه منها). يجب أن يكون أرضى الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول إتوماتيك منفصل عن أرضى باقى الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نشر الخطوات التى يجب اتباعها عند تشغيل الدفاية الكهربائية فى الشتاء لتجنب مخاطرها عند التشغيل حفاظا على سلامة المواطنين وطرق الحماية منها، وهى التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكى لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى وسلامة التمديدات الكهربائية وعدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق و تمديد الأسلاك بعيدا عن أماكن الرطوبة والحرار تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد وعدم وضع الدفايات على قطع الأثاث ( الخزانات – الطاولات ) القابلة للاشتعال، علاوة على عدم وضعها بالقرب من الماء أو حوض الغسيل، وعدم استعمالها كأداة للإشعال أو التسخين ويراعى فصل الدفاية عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة.

ويستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية، وهى تقديم الشكوى فى إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وإذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء.