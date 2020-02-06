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خبراء عالميون: عدد الحالات "المخفية" للمصابين بكورونا تجعل احتوائه مستبعدا

الخميس، 06 فبراير 2020 11:00 ص
خبراء عالميون: عدد الحالات "المخفية" للمصابين بكورونا تجعل احتوائه مستبعدا المصابون بكورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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حذر عدد من خبراء الصحة العالميين من أن الإصابات المخفية بفيروس كورونا الجديد تجعل احتوائه أمرا غير مرجح، وأثاروا المخاوف من وصول عدد المصابين به بشكل سريع إلى 25 ألف شخص يمكن أن يكون قمة الجبل الجليدى، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

 ونقلت الصحيفة عن توم فريدن، المدير السابق للمراكز الأمريكية للسيطرة على الامراض والوقاية منها قوله إن الحالات المخفية، أى الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة ولا يسعون للحصول على المساعدة الطبية ومن ثم لا يتم فحصهم وتسجيلهم، إلى جانب الطبيعة الغامضة بشكل كبير للمرض تعنى أنه ربما يكون هناك حالات أكبر بكثير عما كان يعتقد فى السابق.

 

 وأشار فريدن، الذى يترأس الآن منظمة Resolve to Save Lives، والتى تركز على الاستعداد للأمراض المعدية، أنه أصبح واضحا بشكل متزايد ان الاحتواء أمر مستبعد بشدة.

 

  وتابع قائلا إن الأمر لا يعنى الاستسلام، لكن محاولة احتواء كورونا مثل سارس وميرس أمر مستبعد جدا فقط بسبب عدد الحالات وعدد المقاطعات الصينية والسهولة التى ينتشر بها الفيروس بين العائلات. وأضاف إنه ضباب واقع الحرب، وهو ما يجعله متشككا فى أن ما نراه هو قمة الجبل الجليدى.

 

 وأشار فريدن إلى أنه فى حين أن مثل هذا الارتباك شائع عند تفشى أى مرض جديد، لكن ما يجعل هذا الأمر مختلف هو العدد الكبير جدا من الحات ومدى انتشار الفيروس، على الرغم من أنه لفت إلى أن معدل الوفيات النسبى سيتناقص على الأرجح مع تحديد المزيد من حالات الإصابة الخفيفة.

 

 ويحدد الباحثون الفارق الزمنى للإبلاغ عن الإصابات بما بين أسبوع إلى اسبوعين، بينما يقدرون تضاعف عدد الإصابات كل ستة أيام تقريبا، مما يجعل الرقم الحقيقى للمصابين به حتى الآن 75 ألف على الأقل.

 


كورونا

فيروس كورونا

احتواء كورونا

خبراء الصحة

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