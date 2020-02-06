حملات لاسترداد أراضى الدولة بالمقطم والمعصرة والتبين.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم برئاسة اللواء مدحت عبد اللطيف، حملة لاسترداد أراضى الدولة ضمن الموجة 15 التي تنفذ فى جميع المحافظات، حيث أسفرت عن استرداد أراضى بمسطح 70م مربع بالقطعة رقم 6 الحى السادس، كما شملت الحملات القطعة رقم 5242 بالهضبة العليا، وازالة كشك بشارع 9 بجوار وازالة بناء في المساحة الحرة، وذلك بحضور وليد ابراهيم مدير ادارة الاشغالات، ورامى رجب مدير المتابعة الميدانية، وبمعاونه الشرطة .

وفى إطار تنفيذ قرارات ازالة واسترداد اراضى الدولة نفذ حى المعصرة قرارى ازالة رقمي 25 لسنة 2019 و52 لسنة 2017 للتعديات بالطريق البطئ أمام ابراج الدواجن بكورنيش النيل وأمام أبراج منتصر بكورنيش النيل ، ونفذ حي حلوان قرار الازالة رقم 4523 لسنة 2019 بأزالة التعديات الواقعة بشارع 17 بلوك 27 المشروع الأمريكي.

وفى نطاق حي التبين تم تنفيذ 3 قرارت ازالة أرقام 74 - 75- 76لسنة 2019 بإزالة التعديات الوقعة بمنطقة الحكر البحرى بترعة الخشاب ولاية وزارة الرى.

وفى السياق قاد العميد ماجد السيد، رئيس حى الموسكي، حملة إزالة اكشاك مخالفة بشارع بورسعيد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وجارى المتابعة لإعادة الانضباط والمظهر الحضارى لشوارع حى الموسكي .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شارك في إحدى الحملات ضمن الموجة الـ15 لاسترداد أراضى الدولة، حيث أعلن أن العاصمة استردت فى أقل من أسبوع من بدء الموجة الـ 15 لاسترداد أراضى الدولة ما يقارب 102 ألف متر مربع من الأراضى المتعدى عليها تمثل حصيلة تنفيذ 34 حالة إزالة، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية احتلت المرتبة الأولى فى أعمال الإزالة بـ 63.6 ألف متر مربع بعد تنفيذ 14 حالة إزالة تليها المنطقة الشرقية باسترداد 38 ألف متر مربع ناتج تنفيذ 18 حالة إزالة.