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جامعة بريطانية تدعو لوقف العنصرية ضد الصينيين بسبب فيروس كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 12:35 م
جامعة بريطانية تدعو لوقف العنصرية ضد الصينيين بسبب فيروس كورونا كورونا ينتشر فى الصين
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن نائب رئيس جامعة نيوكاسل البريطانية أصدر خطابا يدعو الطلاب والعاملين بالجامعة لتعزيز أهمية الروح الشاملة بعد تقارير عن حوادث عنصرية ضد الطلاب الصينيين فى المدينة في الواقعة شمال غرب إنجلترا.

 

وكانت حالتى إصابة مؤكدتين ظهرت فى بريطانيا، ويتم علاجهما حاليا فى وحدة متحصصة فى مستشفى رويال فيكتوريا بالمدينة.

 

وكتب البروفيسور كريس داى، نائب رئيس الجامعة، يقول إنه عادة ما يوجه رسائله إلى الطلاب والزملاء كل على حدة، لكنه اليوم يكتب للجميع الذين يمثلون مجتمع الجامعة من أجل تعزيز الروح الشاملة. 

 

وطالب داى الجميع بالنظر فى التأثير المحتمل للوضع الحالى على الذين يعودون إلى نيوكاسل من الصين في الأسابيع الأخيرة، ويجدون أنفسهم في خضم موقف خارج تماما عن سيطرتهم.. وتابع قائلا إنه شعر بالذهول من بعض التقارير المقلقة على مواقع التواصل الاجتماعى التي تحدثت عن حوادث عنصرية داخل المدينة تستهدف الطلاب. ويكثف مجلس المدينة وشركائه الرد على هذه الحوادث، وعلى أى شخص يعانى من اى نوع من السلوك التمييزى أن يقوم بإبلاغ الشرطة.

 

وتقول صحيفة إندبندنت إن مدينة نيوكاسل بها عدد كبير من الصينيين بينهم 300 طالب من مقاطعة هوبى، التي انتشر منها الفيروس، ويدرسون في جامعة نيوكاسل، كما تضم المدينة أيضا حى صيني مزدحم.

 

وكانت العديد من تقارير وسائل الإعلام العالمية قد رصدت زيادة فى حوادث العنصرية وكراهية الأجانب ضد الآسيويين بصفة عامة والصينيين بصفة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا الجديد من عدد من أنحاء العالم، وكتب سام فان، طالب الماجستير في جامعة مانشستر في صحيفة الجارديان يقول إن انتمائه العرقى جعله يشعر كما لو أنه جزء من جماعة مريضة ومهددة، وقال إن النظر إليه كشخص يحمل الفيروس لمجرد أنه صينى أمر عنصرى.

 


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