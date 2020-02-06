تطوير 68 دار حضانة فى أسوان بتكلفة 2,5 مليون جنيه

أسوان - صلاح المسن

شهدت الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ احتفالية توقيع برتوكولات التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتى تمثلها بأسوان مديرية التضامن والجمعيات الأهلية وجمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات بسلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو حيث قام بالتوقيع على الإتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين أحمد ، وممثلى 68 حضانة، بجانب مديرية التضامن الإجتماعى وذلك بهدف تطوير دورحضانات الجمعيات الأهلية ورفع كفاءتها على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بهذه المبادرة الطيبة من وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج لرصد اعتمادات مالية تصل لنحو 8 مليون جنيه من أجل الارتقاء بدور الحضانات الواقعة داخل عدد من الجمعيات الأهلية بشكل مرحلى ، مقدماً شكره لجمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات على حرصها لتفعيل دورها المجتمعي للاشتراك مع مديرية التضامن بأسوان لتنفيذ أعمال التطوير بدور الحضانات وهو ما يجسد نموذجاً يحتذى به فى المشاركة المجتمعية الجادة للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ومساندة العمل الحكومى لتوفير أوجه الرعاية المتكاملة لأبناء المحافظة وخاصة النشء منهم بمرحلة الطفولة المبكرة والعمل على تهيئة المناخ الملائم لهم سواء من خلال رفع كفاءة الحضانات لتصبح مواقع جمالية حضارية أو بتوفير اثاثات ومستلزمات تعليمية لخلق أجيال واعية ومدربة على التقنيات التكنولوجية الحديثة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة يحيى أن سياسة الدولة هى الاستثمار في الإنسان وقد وصل الاهتمام إلى التركيز على النشء من سن يوم وحتى 4 سنوات في الحضانات وأن هذه المبادرة تعلى من قيمة المواطنة وتمهد لمستوى الخدمة المتميزة للطفل المصرى كمواطن المستقبل وأصبحت في متناول كل أطياف المجتمع في القرى قبل المدن ، لافتة إلى أن بنود الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ استراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تكامل التداخلات الداعمة للطفل تعليمياً وتربوياً وحركياً وذهنياً وصحياً واجتماعيا ونفسياً وذلك من خلال رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات الخدمة والإدارة التنفيذية ومتخذي القرار بداخلها وتوفير كافة الإمكانيات لخلق بيئة آمنة ومتحضرة للأطفال.

وأشارت غادة يحيى إلى أن المرحلة الأولى التى سيتم تنفيذها وفقاً لاتفاقية التعاون تصل تكلفتها إلى 2,5 مليون جنيه وتشمل تطوير 68 حضانة تضم200 فصل أو قاعة وتستمر الأعمال حتى نهاية عام 2020.

وفى نفس السياق ألمح أحمد حمدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان إلى أنه تم حصر دور الحضانات بالجمعيات الأهلية بالتعاون بين المديرية وجمعية الحجندية وعرب العقيلات وذلك طبقاً لضوابط واشتراطات محددة حيث تم إختيار الحضانات وفقاً للأولويات والاحتياجات لتدخل مرحلة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة للبنية التحتية والتجهيزات ، مع رفع مستوى الأداء التعليمى وتحقيق التهذيب الإجتماعى بها ، مضيفاً بأنه سيتم بالتوازى مع ذلك عقد دورات تدريبية وتنمية مهنية وبناء قدرات لـ 400 مشرفة أو ميسرة للحضانات والعمل على رفع كفاءتهن من خلال التدريب على المناهج الدراسية الحديثة التى يتم إعدادها عن طريق وزارة التضامن الإجتماعى حتى تواكب التطور التكنولوجى ومقتضيات العصر وتطبيقها داخل الفصول ، مع توفير جميع الوسائل التعليمية التى تساهم فى تحسين مخرجات التعلم على أكمل وجه.

وأكمل مدير عام التضامن الإجتماعى بأنه سيتواكب مع ذلك عمل ندورات لتوعية أولياء الأمور بآليات التربية السليمة للأطفال فى هذه المرحلة العمرية الهامة ، وضرورة التواصل المستمر مع إدارة الحضانات للوقوف على أى متطلبات للعمل على تلبيها بالشكل المناسب.