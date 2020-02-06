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تراجع الواردات غير البترولية 18% خلال ديسمبر 2019 لتسجل 5.2 مليار دولار

الخميس، 06 فبراير 2020 01:15 ص
تراجع الواردات غير البترولية 18% خلال ديسمبر 2019 لتسجل 5.2 مليار دولار اسماعيل جابر رئيس الرقابة على الصادرات
كتب إسلام سعيد

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كشفت بيانات حديثة صادرة عن الرقابة على الصادرات والواردات، عن أن واردات مصر غير البترولية خلال ديسمبر 2019 تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة 18% لتسجل ما قيمته 5.292 مليار دولار، مقابل 6.473 مليار دولار خلال ديسمبر 2018.

وكشف التقرير عن تراجع واردات 12 قطاعًا، تصدرها واردات "الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية "بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته 28% ليسجل ما قيمته 12 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ17 مليون دولار في ديسمبر 2018، يليه واردات "الحاصلات الزراعية" والتي بلغت 533 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ 701 مليون دولار في ديسمبر 2018 بنسبة انخفاض 24%.

وفى وقت سابق رصدت بيانات رسمية ارتفاع الصادرات المصرية من السلع نصف مصنعة بشكل ملحوظ فبي شهر أكتوبر 2019، بينما حققت السلع تامة الصنع انخفاضًا في المقابل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لشهر أكتوبر، حيث أظهر التقرير الصادر عن الجهاز، أن صادرات مصر من السلع نصف المصنعة ارتفعت من 477.3 مليون دولار لتصل إلى 639.3 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 108 ملايين دولار في أكتوبر

وأظهرت البيانات أيضًا تراجعًا طفيفًا في صادرات السلع تامة الصنع لتنخفض من مليار و231.6 مليون دولار إلى مليار و36.7 مليون دولار، بفارق نحو 194.9 مليون دولار، وبالنسبة لأهم الصادرات من أهم السلع خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كانت المنتجات الغذائية في صدارة القائمة حيث بلغت صادرات المنتجات الغذائية في شهر أكتوبر الماضي نحو 324.5 مليون دولار، مقابل 249.1 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 75.4 مليون دولار، يليه الصادرات المصرية من الملابس والتي ارتفعت من 141.6 مليون دولار في أكتوبر الماضي، إلى 151.5 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 10.1 ملايين دولار.

وتضمنت قائمة الصادرات المصرية أيضًا الصادرات من الأسمنت لترتفع من 10 ملايين دولار في أغسطس الماضي إلى 11 مليون دولار في أغسطس من العام الماضي، بفارق بسيط بلغ مليون دولار فقط.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات المصرية من الحديد والصلب من 98.6 مليون دولار في أكتوبر الماضي إلى 73.7 مليون دولار في أكتوبر من العام الماضي، يليها الصادرات المصرية من الأدوية لتصل من 22.5 مليون دولار في أكتوبر الماضي، إلى 21.4 مليون دولار في أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت المنسوجات من 69.7 مليون دولار في أكتوبر الماضي إلى 75 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

 

 


صادرات

واردات

صادرات مصر غير البترولية

تراجع الواردات

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