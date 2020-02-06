تحرير 556 محضرا تموينيا لمحلات ومخابز مخالفة فى المنوفية

المنوفية -محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير 556 محضر تمويني خلال الحملات التموينية وذلك لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول .

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة خلال الفترة من 24حتي 30 يناير الماضى حفاظاً على حقوق المواطنين، حيث تم تحرير 166محضر مخالفات مخابز لنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات، و208 محضر لمحطات ومستودعات المواد البترولية وكذا 182 محضر لمحلات لعدم الإعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

كما أشار إلي ضبط 95 شيكارة دقيق بلدى استخراج 82% مخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله بمركزي تلا وأشمون، وتحرير محضر رقم 1526 لسنة 2020 جنح السادات ضد صاحب محل حدايد وبويات لمخالفته القانون واللوائح وذلك لحيازته دهانات منتهية الصلاحية وتم التحفظ على كمية قدرها 75 عبوة دهانات مختلفة الأوزان منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 20 محضر ضد أصحاب المحلات التى لم تلتزم بقواعد وإجراءات الاوكازيون، وقد أكد المحافظ على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

وكانت مديرية التموين قد شنت حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة خلال الفترة من 3 وحتي 9 يناير الحالي، أسفرت عن تحرير491 محضر تمويني تنوع بين 158 محضر مخالفات مخابز لنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وتجميع الدقيق البلدي لبيعه بالسوق السوداء، و192 محضر لمحطات ومستودعات المواد البترولية وكذا 141 محضر للمحلات التجارية والأسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأشار وكيل وزارة التموين بانه تم ضبط 56 شكارة دقيق بلدي استخراج 82% مخصص لإنتاج المخابز البلدية بمراكز الباجور وشبين الكوم بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء والتربح.

وقد أكد المحافظ علي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان جودة الرغيف المدعم والتأكيد علي إتباع كافة إجراءات السلامة حفاظًا علي صحة المواطنين.

وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية علي مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق.