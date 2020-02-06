تحرير 11 محضر بيئة وإزالة 9 حالات تعد على الزراعات ببنى سويف

بني سويف أيمن لطفي

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حق الشعب، علاوة على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وذلك خلال استعراضه اليوم الخميس، تقرير حملتين لإزالة التعديات ورفع الإشغالات شمال بني سويف، وأسفرت الحملة الأولى التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب عادل ضيف الله، عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية مساحتها الإجمالية 13قيراط و 6 أسهم، بناحية قرى الميمون واطواب وقمن العروس، وشملت 3 حالات تعد مساحتها 4 قراريط بناحية الميمون، و حالة تعد واحدة " في المهد" مساحتها قيراط بناحية اطواب، و 5 حالات تعد مساحتها 8 قراريط و6 أسهم بقرية قمن العروس.

كما تمكنت الحملة أيضا من إزالة ورفع العديد من الشغالات المتنوعة التي شملت " لافتات وإعلانات عشوائية وغير مرخصة، تاندات، تعديات على لأرصفة، وكراسي خشبية ومعدنية" من شوارع وميادين مدينة الواسطى، وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وبحضور اللواء أشرف شعراوي مساعد مدير الأمن ، ضباط وإمناء شرطة المرافق، ومسؤولي الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية

كما شنت الوحدة المحلية لمركز مدينة ناصر برئاسة المحاسب محمد بكري، حملة موسعة تمكنت خلالها من تحرير 11 محضر بيئي لمنشآت تجارية ومقاهي مخالفة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات المتنوعة من شوارع وميادين المدينة، والتي شملت" بروز أمام المحلات التجارية، تاندات وأكشاك مخالفة، إعلانات عشوائية وغير مرخصة، كراسى، طاولات"، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية، وبحضور كل من اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن، العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، المقدم هيثم محمود شرطة المرافق، ومحمود السكري نائب رئيس الوحدة المحلية ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وتحفظت الحملتان على المضبوطات ونقلتها بالسيارات الي مخازن الوحدتين المحليتين وحررت المحاضر اللازمة لأحالتها إلى النيابة.