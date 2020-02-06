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الخميس، 06 فبراير 2020 11:30 ص
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تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

الخميس، 06 فبراير 2020 11:03 ص
تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو زحام مرورى
كتبت أمنية الموجى

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تباطأت حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم، اليوم الثلاثاء، أمام السيارات فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه المعادى، وأيضا شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة، فيما ظهرت كثافات متحركة مع النفق المؤدى الى شارع النيل، ورصدت كاميرات "اليوم السابع"، حالة المرور أمام السيارات بمحاور القاهرة والجيزة، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، حيث انتشرت كثافات مرورية بنزلة شارع البحر الأعظم بالطريق الدائري، وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
 
 
وشهد نفق الأزهر تباطؤا فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.
 
وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وتواجدت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.
 
وشهدت سيولة مرورية بمحاور الجيزة، وشوارع النيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

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