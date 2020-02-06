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تايوان تمنع السفن السياحية الدولية من الرسو فى موانئها لتفشى فيروس "كورونا"

الخميس، 06 فبراير 2020 07:00 ص
تايوان تمنع السفن السياحية الدولية من الرسو فى موانئها لتفشى فيروس "كورونا" سفينة سياحية
رويترز ووكالات الأنباء

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منعت السلطات الصحية في تايوان ، كل السفن السياحية الدولية ، من الرسو في موانئ الجزيرة ، اعتبارا من اليوم الخميس ، وسط تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا ، وبعدما أثبتت الفحوص إصابة عشرة أشخاص آخرين بالفيروس على سفينة تحت الحجر الصحي في اليابان.وكثير من السياح على متن السفينة اليابانية ، دخلوا تايوان في جولة ليوم واحد بعدما رست في ميناء كيلونج الشمالي في 31 يناير ، وفقا لسلطات الهجرة.

وتقول وسائل إعلام محلية إنهم زاروا على الأرجح عدة مواقع سياحية شهيرة في تايبه.

من جهتها ، أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية فى تايوان، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في الجزيرة إلى 11 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الحالة الجديدة هى لرجل في الخمسينيات من عمره وقد عاد من مدينة "ووهان" الصينية أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه قد تم عزله في احدى المستشفيات وأن حالته مستقرة حتى الآن.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن تم إجراء فحوصات لجميع الركاب الذين كانوا على متن نفس الرحلة مع هذا المريض، مشيرة إلى أنه سيتم عزلهم لمدة 14 يوما.

وكانت السلطات في تايوان قد أعلنت في وقت سابق عزمها منع دخول الأجانب الذين تواجدوا بالصين خلال الإسبوعين الماضيين، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت وزارة الشئون الخارجية التايوانية أن هذه القيود تأتي في مسعى لحماية الصحة العامة والسيطرة على تدفق الأشخاص الذين يدخلون تايوان بعد تفشي فيروس "كورونا" الجديد في مدينة "ووهان" الصينية

 

 


تايوان

فيروس كورونا

كورونا

الصين

ووهان

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