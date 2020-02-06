سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأييد رفض تسجيل علامة تجارية لشركة جوهانيس نيوبير توباكى العالمية للسجائر

الخميس، 06 فبراير 2020 02:50 م
تأييد رفض تسجيل علامة تجارية لشركة جوهانيس نيوبير توباكى العالمية للسجائر المحكمة الإدارية العليا
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار جهة الإدارة، الممتنع عن تسجيل العلامة التجارية ARK ROYAL  لشركة جوهانيس نيوبير توباكى كمبانى العالمية للسجائر والتبغ، لعدم شهرة علامتها التجارية داخل مصر، وقضت المحكمة برفض طعن الشركة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، د.حسن هند، هشام عزب، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
 
وثبت لدى المحكمة، أن شركة السجائر تقدمت لتسجيل علامتها التجارية، ورفضت إدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى السير فى إجراءات التسجيل، على سند من عدم شهرة علامة الشركة الطاعنة شهرة كافية داخل جمهورية مصر العربية.
 
ولم تُقدم الشركة الطاعنة للتدليل على شهرة علامتها التجارية إلا صوراً ضوئية، وخالية من أي أختام لعدد من الدول التى جري تسجيلها فيها، كما لم تقدم ما يفيد حجم مبيعاتها، والمبالغ التى أنفقتها على الدعاية على منتجاتها، وغيره من الدلائل على شهرة العلامة الأمر الذى لا يكفى لإقامة الدليل على شهرة العلامة بالخارج بالإضافة إلى أنها عجزت عن تقديم أى دليل يفيد شهرة علامتها التجارية بالداخل بمصر.
 
كما لم تُثبت لجوئها إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية واسعة الانتشار للدعاية والإعلان عن منتجاتها أو اشتركت فى معارض لتسويق هذه المنتجات، فضلًا عن خلو الأوراق مما يثبت سبق تسجيلها بمصر.
 
وحدد المُشرع، فى مجال حماية العلامة المشهورة، أنه لا يكفى للاعتداد بها أن تكون العلامة مشهورة عالميا، بل يتعين أن تكون مشهورة أيضا فى الدولة التى تسعى للحصول على حمايتها فيها.
 

مجلس الدولة

شركة سجائر

رفض تسجيل علامة تجارية

اخبار مصرية

اخبار المحاكم

المحكمة الإدارية العليا

جوهانيس نيوبير توباكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة