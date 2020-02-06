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بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي يرفع رأس المال في الربع الرابع

الخميس، 06 فبراير 2020 10:35 ص
بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي يرفع رأس المال في الربع الرابع بنك سوسيتيه جنرال
رويترز

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رفع بنك سوسيتيه جنرال، ثالث أكبر بنوك فرنسا، رأسماله عقب بيع أصول في 2019 وقال اليوم الخميس، إنه سيستحدث سياسة جديدة لإثابة المساهمين في 2020 ستتضمن احتمال إعادة شراء أسهم.

وتوقع سوسيتيه جنرال أن تتحسن الربحية في 2020، لكنه أحجم عن ذكر توقعاته السابقة للعائد على حقوق المساهمين الملموسة عند نسبة تتراوح بين 9و10% في بيانه الصحفي، وبلغ العائد على حقوق المساهمين الملموسة للبنك 6.2 % في 2019.

وارتفعت إيرادات سوسيتيه جنرال 4.8 % في الربع الرابع من العام الماضي إلى 6.21 مليار يورو (6.8 مليار دولار)، بينما انخفض صافي الربح 4.6 % إلى 654 مليون يورو.

وزادت نسبة حقوق حملة الأسهم العادية من المستوى الأول، وهو معيار أساسي للمتانة المالية، إلى 12.7% في نهاية ديسمبر  من 12.5% في نهاية سبتمبر.


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