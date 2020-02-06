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بمبادرات لخدمة المناطق المهمشة.. "كوبتك اورفانز" تحتفل بدفعة جديدة من القادة الشباب

الخميس، 06 فبراير 2020 10:46 م
بمبادرات لخدمة المناطق المهمشة.. "كوبتك اورفانز" تحتفل بدفعة جديدة من القادة الشباب الاحتفال
كتبت: إنجى مجدى

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احتفلت هيئة كوبتك أورفانز بتخرج دفعة جديدة من مجموعة من القادة الشباب الفائزين بمنحة قادة المستقبل التي تقدمها الهيئة وتهدف الى بناء قادة من الشباب قادرين على خدمة مجتمعاتهم.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

الاحتفالية، التى أقيمت مساء الخميس، بمشاركة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، وعدد من الشخصيات العام، جاءت في ختام ورشة عمل تحت عنوان " المبادرات الشبابية طريقك للريادة المجتمعية " التي عقدتها الهيئة في الفترة من 3: 5 فبراير، بهدف التدريب على التخطيط وتنفيذ المبادرات المجتمعية التطوعية

 

الحفل
الحفل

وهذه هي السنة الخامسة لتأسيس منحة قادة المستقبل، والعام الثاني لإطلاق التدريب على المبادرات المجتمعية والتي في سياقها قام قادة المستقبل بإطلاق مبادرات هامة مثل مبادرة "نحن متميزون" التي قامت بجمع بيانات لفصائل الدم في القرى التي يقيمون بها وانشاء قاعدة بيانات يمكن الاستعانة بها في حالات الطوارئ والحوادث، كما أطلق الطلاب مبادرات للتوعية البيئية.

وأوضح ثروت جاب الله، مدير برامج كوبتك اورفانز لمنطقة الصعيد، عدد من المبادرات المجتمعية التطوعية التى أسسها خريجو المنحة فى انحاء مختلفة من مصر على مدار اربعة أعوام منذ انطلاق البرنامج عام 2016. ومن بين المبادرات اللافتة مبادرة (حالة طوارئ ج) لتعليم الإسعافات الأولية للمناطق الريفية ومبادرة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى بعنوان (منك ولك) في أسيوط، ومبادرة (زفة لاقدام) للتوعية ضد مرض الاكتئاب فى المنيا، وانطلاق قوافل طبية فى قرى الفيوم.

 

وفى كلمته، قال الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، إن مصر تحتاج للتميز فى الاداء للوصول بالبلد الى افضل مكانة ممكنة وهذا هو ما يحظى بتركيز الحكومة التى تبذل الكثير من الجهد لبناء شخصية الانسان المصرى وكيفية الوصول الى الاداء المنوط به للارتقاء بالوطن. واشار إلى تميز هيئة كوبتك اورفانز فى تأهيل شباب واع وقادر على خدمة وطنه.

الاحتفال
الاحتفال

منحة قادة المستقبل هي جزء من برنامج "لست وحدك Not Alone" الذي يهتم بالأطفال ممن فقدوا عائلهم إذ يقدم لهم الرعاية والدعم النفسي والمادي والتعليمي والصحي، كما يوفر منح دراسية لمن أنهوا مرحلة الثانوي العام ويقدم لهم التدريب على المبادرات المجتمعية. يشمل البرنامج خدمة١٢ الف طفل

هيئة كوبتك أورفانز، التي تأسست عام 1988، هيئة تنموية دولية مقرها الرئيسي فرجينيا بالولايات المتحدة ويوجد لها مقار في مصر وكندا وبريطانيا واستراليا، تعمل في خدمة الاطفال والشباب لخلق اجيال قادرة على خدمة وتنمية وتطوير المجتمع انطلاقا من مبدأ المسئولية المشتركة للمجتمع المدني وتعمل الهيئة بالشراكة مع الكنيسة القبطية وبعض المنظمات المحلية المعنية بالتنمية.

ومن بين أبرز البرامج التي تديرها الهيئة بالتعاون مع منظمات محلية، برنامج "ابنتي الغالية" الذي يهدف الى التشجيع على التعليم وتمكين الفتيات الأكثر عرضة لخطر التسرب من التعليم للتغلب على العقبات التي تعوق استمرارهن في التعليم وإعدادهن بالمهارات الحياتية ليكونوا صانعي التغيير في مجتمعاتهن. تعمل الهيئة فى ٧٠٠ قرية متخصصة اسوان الاسكندرية وعملت على دعم ٢٥٠من الأمهات اللاتى بدان مشروعاتهن الخاصة بدعم من الهيئة.


مصر

المجتمع المدنى

التعليم

أسوان

إسكندرية

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