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بريطانيا: المصاب الجديد بكورونا لم يكن قادما من الصين

الخميس، 06 فبراير 2020 07:08 م
بريطانيا: المصاب الجديد بكورونا لم يكن قادما من الصين اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن (رويترز)

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قال المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى المملكة المتحدة هى لبريطانى كان قد وصل من دولة آسيوية لكنها ليست الصين، ونقل المتحدث عن مسؤول صحى قوله "أصيب بالفيروس فى بلد آسيوي... ليس الصين".

قال كريس ويتى كبير الأطباء فى إنجلترا اليوم الخميس أنه تم التأكد من إصابة شخص ثالث بفيروس كورونا داخل البلاد، وأضاف "اكتشفنا إصابة مريض آخر بفيروس كورونا مما يرفع العدد الكلى للمصابين فى المملكة المتحدة إلى ثلاثة"، وتابع "لم يصب هذا الشخص بالفيروس من داخل المملكة المتحدة".

 

كما أعلنت شركة "برينسس كروزس" المشغلة لسفينة "دايموند برينسس" ، والتى فرضت السلطات اليابانية حجرا صحيا على جميع ركابها وأفراد طاقمها فى ميناء "يوكوهاما" مؤخرا ، تأكد إصابة ثلاثة مواطنين أمريكيين بفيروس "كورونا" الجديد.

 

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أنه تم تشخيص حالاتهم من خلال الفحص الطبى لجميع ركاب وأفراد طاقم السفينة من قبل وزارة الصحة اليابانية، مشيرة إلى أنه تم نقلهم من السفينة إلى مستشفيات محلية.

 

 

وأضافت الشبكة الأمريكية أن المسئولين مازالوا فى انتظار نتائج 171 اختبارا لأشخاص يشتبه فى إصابتهم بالفيروس.

 

وكانت السفارة الأمريكية فى اليابان قد أعلنت أمس الأربعاء أنها على علم بوجود 428 أمريكيا على متن سفينة "دايموند برينسس" التى فرضت السلطات اليابانية حجرا صحيا على جميع ركابها وأفراد طاقمها فى ميناء "يوكوهاما" ، بعد أن تبين إصابة أحد الركاب بفيروس "كورونا" الجديد.

 

 

وأضافت السفارة أن سلامة مواطنى الولايات المتحدة فى الخارج تمثل أولوية قصوى لوزارة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أنها على اتصال بالسلطات المعنية وستقدم كل المساعدة القنصلية للمواطنين الذين كانوا على متن السفينة ، كما أوضحت السفارة الأمريكية فى طوكيو أنها تقوم حاليا بمراقبة الموقف عن كثب ، وستواصل تقديم المساعدة مع تطور الوضع.

 

 


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