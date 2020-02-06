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بدء فترة الصمت الانتخابى فى "تكميلية النواب" للمصريين بالخارج

الخميس، 06 فبراير 2020 02:18 م
بدء فترة الصمت الانتخابى فى "تكميلية النواب" للمصريين بالخارج انتخابات المصريين بالخارج - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

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بدأت منذ قليل فترة الصمت الانتخابى للمصريين في الخارج في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى حيث تجرى الانتخابات غدا الجمعة وتستمر للسبت على مستوى 140 مقرا انتخابيا بالسفارات والقنصليات بالخارج في 124 دولة.

وتستأنف الدعاية الانتخابية يوم الأحد 9 فبراير بالنسبة لانتخابات الداخل ، أي بعد انتهاء تصويت الخارج، وتستمر 24 ساعة لتبدأ مجددا فترة الصمت الانتخابى في الداخل يوم الاثنين المقبل ، حيث تجرى انتخابات الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 فبراير الجارى.

ومن المقرر أن تستقبل سفارات مصر بالخارج، أفراد الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم يومى الجمعة والسبت 7 و8 فبراير، وذلك بدءا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، وسوف يكون تصويت الناخب بجواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

ونشرت الجريدة الرسمية فى 17 يناير، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة وملوى، واسم الشهرة والانتماء السياسى والرمز الانتخابى لكل مترشح.

 

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.

 

وتنطلق الانتخابات فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير.

وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.

 

 


الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات التكميلية

انتخابات الجيزة وملوى

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