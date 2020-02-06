سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 07:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بتاعة الجلاكسى.. رغم الإعاقة "يسرا" سافرت المجرات بالفن

الخميس، 06 فبراير 2020 06:08 م
بتاعة الجلاكسى.. رغم الإعاقة "يسرا" سافرت المجرات بالفن يسرا
تقرير محمد قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

" لو بطلنا نحلم نموت " هذه الكلمات ظلت أمام أعينها تريد أن تحقق حلمها علي الرغم من إصابتها بالشلل الدماغي وهي في عمر 7 أشهر وكانت عاجزة تماما عن الحركة حتي عمر 7 سنوات وبعد أن بدأت يدها في الحركة كانت أول ما قامت به هو الشخبطة في الورق .

وقالت " يسرا أشرف " ظروف إعاقتى منذ أن كنت طفلة لم تمنعني من الحياة واحلامها فكى أي فتاة كانت لدي موهبة لم أكتشفها الا بعد أن تحركت يدي في سن السابعة ووجدت نفسي أمسك بالقلم وأحاول أن ارسم واشخبط وهنا وجدت داخلي حبا كبيرا للرسم وخلال دراستي التي انتهت بالاعدادية كانت موهبتي تكبر وحلمي يزداد يوما بعد يوم .

 

وأضافت يسرا التنمر علي اعاقتي منعني من استكمال دراستي فقد كنت اعاني من تنمر زملائي بالمدرسة وعندما حاولت الالتحاق بمدرسة ثانوية قسم زخرفة وجدت صعوبة من الالتحاق بسبب اعاقتي وكان التنمر سبب رئيسي في توقفي عن الدراسة وضاع حلمي بدخول الجامعة لكن موهبتي لم تضيع فكل يوم كنت أقوم بتنمية الموهبة بالرسم المستمر واعجبت جدا برسم الجلاكسي فهذا النوع من الفن اجد موهبتي فيه .

 

وقالت يسرا أن كنت برسم كل يوم وانشر لوحاتي علي السوشيال ميديا وفوجئت بالفنان يحيي الفخراني يتواصل معي وأبدى اعجابه بلوحاتي وقابلته واتصورت معاه وكان هذا اللقاء بالنسبة لي حلم واتحقق كما قابلت عدة فنانين والتقط معهم صورا تذكارية مثل الفنانة رانيا فريد شوقي وغيرها .

 

اكدت يسرا ان الدكتور اشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة شاهد لوحاتها وابدي اعجابا شديدا بها وقابلني ووفر لي منحة دراسية بالقسم الحر في الكلية وهنا شعرت انني احقق كل يوم حلم جديد واتمني ان أنظم معرض للوحاتي

 

 

 


كليه الفنون الجميله

الشلل الدماغى

مرض الشلل الدماغى

اعراض الشلل الدماغى

لوحات فنيه

بتاعه الجلاكسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة