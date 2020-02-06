النقض تبرئ 5 من مشجعى الأهلى فى قضية أحداث مباراة الوداد المغربى

كتبت هدى أبو بكر

قضت محكمة النقض ببراءة 5 من مشجعى النادى الأهلى، وإلغاء حكم حبسهم 6 شهور فى قضية أحداث عنف مباراة الأهلي والوداد المغربى عام 2016.

وقبلت المحكمة فى جلسة، اليوم الخميس، طعن المحكوم عليهم والقضاء مجددا بالبراءة من الاتهامات المنسوبة لهم في القضية.

وأقام محامى المحكوم عليهم الطعن على الحكم الصادر بحق المتهمين مطالبا بإلغائه، وقدم مذكرة تضمنت أوجه الطعن على حكم السجن الصادر بحقهم وتحدد جلسة اليوم لنظره، وقضت النقض بقبول الطعن والقضاء مجددا ببراءة المحكوم عليهم.

وكانت محكمة جنح العامرية ثان، قضت بمعاقبة 98 متهمًا من أعضاء مجموعة أولتراس الأهلي بالحبس لمدة 3 سنوات مع تحديد ستة آلاف جنيه من أجل إيقاف التنفيذ بعد اتهامهم بأعمال الشغب، واستأنف عدد منهم على الحكم، وقضت محكمة جنح مستأنف بحبسهم 6 شهور.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على بعض من جماهير الأهلي في مباراة الوداد، أثناء بطولة دورى أبطال أفريقيا، قبل أن يتم القبض على بعض عناصر المجموعة في مباراة أسيك ميموز.

يذكر أن القضية تضمنت 79 متهما ألقى القبض عليهم عقب المباراة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية عام 2016، وحكم عليهم بالسجن 3 سنوات ثم قضت محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم إلى الحبس 6 أشهر قبل أن يقيم محامى المتهيمن الطعن على الحكم عن 5 منهم أمام محكمة النقض، والتى قضت ببراءتهم اليوم.