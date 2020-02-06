"المحامين" تغلق باب تلقى التنازلات والطعون على المرشحين فى الإنتخابات

كتب محمد السيد

أغلقت النقابة العامة للمحامين ، اليوم الخميس ، باب التنازلات و الطعون و الاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم،على منصب نقيب المحامين و أعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وأكدت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين ،أنه لم اللجنة لم تتلقى سوى طلب واحد من أحد المرشحين لمنصب نقيب المحامين للتنازل عن الترشح .

وكانت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين فى الانتخابات قد تلقت 19 مرشح لمنصب النقيب،وجاءت أسماء المرشحين كالآتى سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبد الستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد، رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، محمد رجائي عطية، أيمن عبد العزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أجمد علي الشربيني، علاء عباس عبد اللطيف، مرتضى منصور.

وكانت النقابة العامة للمحامين قد شكلت 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.