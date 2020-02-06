"الصحة العالمية": من السابق لأوانه القول إن كورونا بلغ ذروته فى الصين

جنيف (رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن من السابق لأوانه القول إن انتشار فيروس كورونا فى الصين بلغ ذروته لكنها أوضحت أن أمس الأربعاء كان أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالى لحالات الإصابة الجديدة فى الصين.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فى بر الصين إلى 563 بعد وفاة 73 حالة جديدة فى حين وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من 28 ألف حالة داخل الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

وقال مايك ريان المسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن هناك زيادة مستمرة فى الحالات فى إقليم هوبي، بؤرة تفشى المرض، لكنه أوضح أن هذه الزيادة لم تحدث فى الأقاليم الأخرى.