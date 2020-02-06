الرياض تستضيف الأسبوع المقبل الدورة 39 للجنة المرأة العربية

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تعقد جامعة الدول العربية (إدارة المرأة والأسرة والطفولة التابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية) بعد غد السبت بالرياض الدورة 39 للجنة المرأة العربية برئاسة المملكة العربية السعودية والتى تستمر لمدة يومين .

ويسبق اجتماع لجنة المرأة العربية الاجتماع التحضيرى الإقليمى العربى للجنة وضع المرأة التى تعقد لاحقا بنيويورك بالولايات المتحدة (CSW-64) بالتعاون مع الأمم المتحدة للمرأة.

واكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية أهمية عقد الاجتماع الإقليمى العربى التحضيرى للجنة وضع المرأة بنيويورك فى الذى ينظم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والشركاء الدوليين الآخرين للوصول إلى تقديم بيان عربى بتوافق الآراء إلى الدورة ال- 64 لجنة وضع المرأة، والذى يتضمن تجديد الالتزام العربى بمبادئ منهاج عمل بيجين، ليضع عددا من الرسائل والتوصيات المقترحة من الدول العربية على ضوء ما تم تنفيذه من منهاج عمل بيجين.

وقالت السفيرة أبو غزالة إن جدول أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للجنة المرأة العربية يتضمن 16 بندا هاما يتعلق بتمكين المرأة فى المنطقة العربية والجهود التى تبذلها جامعة الدول العربية - ادارة المرأة والأسرة والطفولة، فى تنفيذ كل من أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030، وأجندة المرأة والأمن والسلام ودور المرأة فى القضاء على الإرهاب وتوفير مجتمعات آمنة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن فى هذا الشأن، فضلاً عن برامج التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية فى مجال تعزيز وتمكين المرأة.

كما ستقدم ادارة المرأة والأسرة والطفولة عرضاً شاملاً لجميع الأنشطة ذات الصلة التى نفذتها الأمانة العامة للفترة 2019-2020.

وسيشارك فى أعمال الاجتماع التحضيرى واجتماع لجنة المرأة الوزراء ورؤساء الآليات واللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة فى الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.