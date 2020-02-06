الرحلة الرابعة لإجلاء رعايا اليابان من إقليم هوبى الصينى تغادر طوكيو اليوم

وأضافت الشبكة اليابانية أنه من المتوقع أن تعود الطائرة إلى مطار "هانيدا" الدولي صباح غدا الجمعة، وعلى متنها حوالي 200 شخص بما في ذلك الأزواج الصينيين للرعايا اليابانيين.

وقامت الحكومة اليابانية حتى الآن بتسيير ثلاث رحلات مستأجرة إلى الصين أعادت على متنهم نحو 565 شخصا.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس، إن تفشي فيروس كورونا لن يؤثر على الألعاب الأولمبية والبارالمبية في اليابان المقرر أن تبدأ الصيف المقبل، وأضاف آبي- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فيما يتعلق بما إذا كان سيتم إقامة ألعاب طوكيو الأولمبية (في الموعد المقرر لها)- "أود أن أوضح أنه لم يتم النظر في إجراء محادثات أو وضع خطط بين المنظمين ولجنة الأولمبياد الدولية منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا".