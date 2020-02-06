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الخميس، 06 فبراير 2020 12:47 م
خالد صلاح
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الرحلة الرابعة لإجلاء رعايا اليابان من إقليم هوبى الصينى تغادر طوكيو اليوم

الخميس، 06 فبراير 2020 12:33 م
الرحلة الرابعة لإجلاء رعايا اليابان من إقليم هوبى الصينى تغادر طوكيو اليوم الفريق الطبى لمكافحة كورونا
طوكيو (أ ش أ)

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قالت وزارة الخارجية اليابانية إن الرحلة الجوية الرابعة لإجلاء مواطنيها من إقليم هوبى الصينى الذى تفشى به فيروس كورونا الجديد ستغادر طوكيو فى وقت لاحق من اليوم الخميس، متجهة إلى مدينة "ووهان"، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن فريقا من العاملين الطبيين سيتواجدون على متن الطائرة المتجهة إلى مدينة "ووهان" لتقدم المساعدة للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم، مشيرة إلى أن الطائرة ستكون أيضا محملة بأقنعة وجه وغيرها من مواد الإغاثة التي سيتم تقديمها إلى السلطات الصينية.

وأضافت الشبكة اليابانية أنه من المتوقع أن تعود الطائرة إلى مطار "هانيدا" الدولي صباح غدا الجمعة، وعلى متنها حوالي 200 شخص بما في ذلك الأزواج الصينيين للرعايا اليابانيين.

وقامت الحكومة اليابانية حتى الآن بتسيير ثلاث رحلات مستأجرة إلى الصين أعادت على متنهم نحو 565 شخصا.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس، إن تفشي فيروس كورونا لن يؤثر على الألعاب الأولمبية والبارالمبية في اليابان المقرر أن تبدأ الصيف المقبل، وأضاف آبي- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فيما يتعلق بما إذا كان سيتم إقامة ألعاب طوكيو الأولمبية (في الموعد المقرر لها)- "أود أن أوضح أنه لم يتم النظر في إجراء محادثات أو وضع خطط بين المنظمين ولجنة الأولمبياد الدولية منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا".

وتأتي هذه التصريحات تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا في عدة دول عقب انطلاقه أولًا من مدينة ووهان بوسط الصين، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس في الصين إلى 28 ألفا، كما تسبب في وفاة 563 شخصًا، وقد سجلت اليابان إصابة 45 شخصًا بالفيروس.


وقال آبي مطلع الأسبوع الجاري إن اليابان ستعمل بشكل وثيق مع نظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى؛ للتأكد من مواصلة استعدادات الألعاب الأولمبية والبارالمبية دون أن تتأثر بالفيروس الجديد.

 


كورونا

فيروس كورونا

اليابان

الصين

اقليم هوبى الصينى

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