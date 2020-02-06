الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخزن مصنع كرتون بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

سيطرت قوات الحماية المجنية بالقليوبية بقيادة اللواء أحمد عشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق بمخزن تابع لمصنع كرتون بالقرب من نفق الحدادين بمدينة طوخ بالقليوبية، من خلال الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العام للتحقيق.

ومن ناحيته أكد محمد خيري، رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، أنه تلقى بلاغا من غرفة الأزمات بمجلس المدينة، بنشوب حريق بمخزن لمصنع كرتون بمنطقة نفق الحدادين بالمدينة، صباح اليوم الخميس، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية التي دفعت بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق.

وأضاف "خيري"، أنه تمت السيطرة على الحريق فور، وبدأت بعدها مباشرة اعمال التبريد بالمكان منعا لنشوبه مرة أخري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق بالواقعة والتأكد ما إذا كانت نتيجة ماس كهربائي أو بفعل فاعل.

وأوضح رئيس مدينة طوخ، أنه تم تشكيل لجنة من الشؤون الهندسية والتراخيص بمجلس المدينة، لفحص تراخيص المصنع والتأكد مما إذا كانت سليمة من عدمها، إلى جانب تقدير الخسائر نتيجة الحريق الذي نشب فجر اليوم بالمخزن.