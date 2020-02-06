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الحب من حقنا.. حكاية خطوبة هزمت التنمر

الخميس، 06 فبراير 2020 03:17 م
الحب من حقنا.. حكاية خطوبة هزمت التنمر حكاية خطوبة هزمت التنمر
تقرير: محمد قاسم

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حكايتهما تشبه الكثير من قصص الحب، ولكنهم قررا من خلالها توصيل رسالة مختلفة للمجتمع، وعبر مجموعة صور مبهرة لهما معا، لفتا انظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي لخطورة التنمر الذي يعاني منه الكثير من قصار القامة.

يمكنك أن تلمح البهجة التي ينشرونها في كل مكان يتواجدان معا فيه، حكاية عب ومنار ورحمة تمكنت من لفت الأنظار وأيضا تغيير الكثير من الأفكار.

يقول عبد الرحمن محمد، أن نظرات بعض الناس والسخرية في كثير من الأحيان، تجعله يغضب لأجل خطيبته قبل كل شيء، فهو يتمكن من التعامل مع تلك السخرية ولم تعد تؤثر فيه بصورة كبيرة، ولكن على الجانب الآخر تشعر هي بالكثير من الألم جراء تلك النظرات.

وتقول منار مسعد أنهما مثل كل أشخاص مرتبطين في العالم، يعيشان حالة سعادة بعلاقتهما ويحلمان بإتمام زواجهما في أقرب وقت.

ويتابع عبد الرحمن أنه دائما ما يخبرها أنهما لا ينقصهما أي شيء، ويؤكد أن التنمر يعتبر مشكلة اجتماعية عامة لا يعاني منه الأقذام فقط ولكن يعاني منه المجتمع بشكل عام، ويكسر الكثير من الأشخاص نفسيا.

وتتابع منار أن هناك الكثير من الأشخاص يتأثرون نفسيا بسبب التنمر، والكلمة تؤثر فيهم بصورة كبيرة.

ويتمنى عبد الرحمن ومنار أن ينجبا أطفال يعيشان في مجتمع يحبهم، ويتقبلهم، وأن يعيشا حياة زوجية مستقرة وبسيطة مثل الجميع.

 

 


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