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الجيش السورى يسيطر على مدينة بمحافظة إدلب والقوات تبدأ إزالة الألغام

الخميس، 06 فبراير 2020 08:43 م
الجيش السورى يسيطر على مدينة بمحافظة إدلب والقوات تبدأ إزالة الألغام عناصر من الجيش السورى
دمشق أ ش أ

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تمكنت قوات الجيش السورى من السيطرة على مدينة سراقب بمحافظة إدلب، وأفادت مصادر إعلامية سورية - فى تصريحات أوردتها قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الخميس- بأن قوات الجيش السورى بدأت فى تمشيط أحياء المدينة.

وكانت قوات الجيش السورى تمكنت - فى وقت سابق اليوم - من السيطرة على بلدة إفس شمال بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي.

وأفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن التلفزيون السورى أعلن أن الجيش السورى دخل مدينة سراقب وبدأ بتمشيط أحياء المدينة.

وحررت وحدات الجيش السورى أمس بلدة تل طوقان الاستراتيجية وقريتى إسلامين والريان، بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما، وفرضت سيطرتها ناريا على الطريق الدولى حلب-سراقب.

وأكد بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السورى، فجر الخميس، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلى بالعدوان على سوريا بتزامن فاضح مع العدوان الجوى الإسرائيلى بل وبغطاء منه دخل رتل عسكرى تركى يضم عدد من الآليات والمدرعات وتم العبور من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السورى.

 


الجيش السورى

سوريا

أخبار سوريا

مدينة سراقب

محافظة إدلب

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