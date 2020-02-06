سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: تنفيذ مشروع قيم وحياة فى 27 محافظة

الخميس، 06 فبراير 2020 01:54 م
التضامن: تنفيذ مشروع قيم وحياة فى 27 محافظة بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وجمعية مصر الخير
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد رفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، اليوم الخميس، برتوكول تعاون، لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع قيم وحياة والتي تستهدف إعادة نشر القيم الإنسانية في المجتمع في 27 محافظة.



وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية علي الكثير من برامج كان محوره الدعم المادي، مشيرة إلي أنه حان الوقت للاهتمام بالقوة الناعمة والسلوكيات الصحية، وذلك لاحداث ثورة إصلاح وتنمية في السلوكيات داخل المجتمع.



وشددت وزيرة التضامن، على ضرورة دعم وسائل الإعلام، لأنها شريك أساسى فى العمل، مطالبة بالتركيز على القيم الإنسانية داخل الرسائل الإعلامية التي يتم بثها، معربة عن سعادتها بالشراكة الجديدة مع مؤسسة مصر الخير، لاستكمال هذا البرنامج والتوسع فيه، موضحة أن هناك تعاون كبير بين الوزارة والمؤسسة فى العديد من المشروعات والمبادرات.



وأشادت نيفين القباج، بهذا البرتوكول، حيث إن هذه الأنشطة ستنعكس على تغيير الأنشطة والسلوكيات بشكل إيجابى داخل المجتمع، مشيرة إلى أن الشراكة مع المجتمع المدنى ستزداد بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى، وسيكون هناك مشاركة أكبر مع الجمعيات الأهلية، واستعادة لقيم التطوع داخل المجتمع، لافتة إلى إن القيم هى التي تؤدي للإستثمار السليم في البشر، فالبشر هم محور خطة 2030، والمحرك الأساسي للبشر هي القيم، كما انها  طلبت بالتوسع في تنفيذ هذه المبادرة داخل الوزراة سواء في دور الرعاية والحضانات التابعة للوزراة، لإعادة القيم التي ليست غربية عن المجتمع، ولكن نحتاج فقط لتعزيزها واستعادتها.





وقال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، إن البلاد تحتاج إلي عمل دؤب ومستمر حتي تعود مرة أخري لريادتها، مشيراً إلي أن بشائر أن تكون لها الريادة والقيادة بدأت تظهر و أن مشروع قيم وحياة تبني عمل نموذج قابل للتطبيق، قبل الانطلاق الضخم الذي تبدءه مؤسسة مصر الخير، معرباً عن أمله أن يسمي هذا العام عام القيم، لان القيم هي الأساس والجسد بدون قيم جثة هامدة، موضحاً أنه تم البدء في تنفيذ المشروع في 4 محافظات واصبحنا حالياً نعمل في 27 محافظة وهناك تعاون كبير مع كثير من الوزارات.



ويستهدف البرتوكول التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، في توعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية، وسيتم التنفيذ من خلال  عدة استراتيجيات مثل حملات الدعوة والتأييد والمشاركة المجتمعية، عبر عدة مراحل منها تمكين المتطوعين من المهارات التي تمكنهم من نشر الوعي بالقيم الاكثر احتياجا في تلك الفترة، ثم أعداد المواد الدعائية والاحتياجات الأساسية اللازنة، ثم إنشاء مراكز تطوع قيم وحياة في 27 محافظة لتكون نواة لتدعيم القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع، ثم إعادة بث القيم من خلال الحديث المباشر معهم وإقامة مسابقات وتوزيع البروشورات، فضلاً عن وجود مسارات إلكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إنتاج أفلام تحث علي تبني القيم المراد نشرها، وعدد من الصور ونشرها وعلي مواقع التواصل الاجتماعي.

 


التضامن

نيفين القباج

مشروع قيم وحياة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نيفين القباج: إنشاء مركز جديد بإمبابة لتقديم الخدمات العلاجية لـ20 ألف مدمن

الثلاثاء، 28 يناير 2020 03:40 م

نيفبن القباج: نستهدف تنفيذ برامج التوعية بأضرار الإدمان فى 10 آلاف مدرسة

الثلاثاء، 28 يناير 2020 03:23 م

صور.. زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى بالقليوبية.. نيفين القباج تتفقد أول مركز لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.. تتابع الوحدة المتنقلة لـ"أطفال بلا مأوى".. وتوجه رسالة للعاملين بمديرية التضامن: أوصيكم بالفقراء

الأحد، 26 يناير 2020 05:30 م

صور.. نيفين القباج للعاملين بـ"تضامن القليوبية": أوصيكم خيراً بالفقراء

الأحد، 26 يناير 2020 03:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة