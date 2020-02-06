التضامن: تنفيذ مشروع قيم وحياة فى 27 محافظة

كتب مدحت وهبة

وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد رفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، اليوم الخميس، برتوكول تعاون، لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع قيم وحياة والتي تستهدف إعادة نشر القيم الإنسانية في المجتمع في 27 محافظة.





وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية علي الكثير من برامج كان محوره الدعم المادي، مشيرة إلي أنه حان الوقت للاهتمام بالقوة الناعمة والسلوكيات الصحية، وذلك لاحداث ثورة إصلاح وتنمية في السلوكيات داخل المجتمع.







وشددت وزيرة التضامن، على ضرورة دعم وسائل الإعلام، لأنها شريك أساسى فى العمل، مطالبة بالتركيز على القيم الإنسانية داخل الرسائل الإعلامية التي يتم بثها، معربة عن سعادتها بالشراكة الجديدة مع مؤسسة مصر الخير، لاستكمال هذا البرنامج والتوسع فيه، موضحة أن هناك تعاون كبير بين الوزارة والمؤسسة فى العديد من المشروعات والمبادرات.







وأشادت نيفين القباج، بهذا البرتوكول، حيث إن هذه الأنشطة ستنعكس على تغيير الأنشطة والسلوكيات بشكل إيجابى داخل المجتمع، مشيرة إلى أن الشراكة مع المجتمع المدنى ستزداد بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى، وسيكون هناك مشاركة أكبر مع الجمعيات الأهلية، واستعادة لقيم التطوع داخل المجتمع، لافتة إلى إن القيم هى التي تؤدي للإستثمار السليم في البشر، فالبشر هم محور خطة 2030، والمحرك الأساسي للبشر هي القيم، كما انها طلبت بالتوسع في تنفيذ هذه المبادرة داخل الوزراة سواء في دور الرعاية والحضانات التابعة للوزراة، لإعادة القيم التي ليست غربية عن المجتمع، ولكن نحتاج فقط لتعزيزها واستعادتها.











وقال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، إن البلاد تحتاج إلي عمل دؤب ومستمر حتي تعود مرة أخري لريادتها، مشيراً إلي أن بشائر أن تكون لها الريادة والقيادة بدأت تظهر و أن مشروع قيم وحياة تبني عمل نموذج قابل للتطبيق، قبل الانطلاق الضخم الذي تبدءه مؤسسة مصر الخير، معرباً عن أمله أن يسمي هذا العام عام القيم، لان القيم هي الأساس والجسد بدون قيم جثة هامدة، موضحاً أنه تم البدء في تنفيذ المشروع في 4 محافظات واصبحنا حالياً نعمل في 27 محافظة وهناك تعاون كبير مع كثير من الوزارات.







ويستهدف البرتوكول التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، في توعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية، وسيتم التنفيذ من خلال عدة استراتيجيات مثل حملات الدعوة والتأييد والمشاركة المجتمعية، عبر عدة مراحل منها تمكين المتطوعين من المهارات التي تمكنهم من نشر الوعي بالقيم الاكثر احتياجا في تلك الفترة، ثم أعداد المواد الدعائية والاحتياجات الأساسية اللازنة، ثم إنشاء مراكز تطوع قيم وحياة في 27 محافظة لتكون نواة لتدعيم القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع، ثم إعادة بث القيم من خلال الحديث المباشر معهم وإقامة مسابقات وتوزيع البروشورات، فضلاً عن وجود مسارات إلكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إنتاج أفلام تحث علي تبني القيم المراد نشرها، وعدد من الصور ونشرها وعلي مواقع التواصل الاجتماعي.



